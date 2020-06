Ma és holnap bőrig ázunk

A késő délelőtti, déli óráktól ismét zivatarok kialakulása várható nagy területi lefedettség mellett. A legtöbb és legintenzívebb zivatarok továbbra is északnyugat-délkelet sávban várhatóak – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat. Íme, a felhőszakadások miatti veszélyjelzés-térkép:

A zivatarokat felhőszakadás kísér(het)i, többnyire 20-40 mm közötti csapadék eshet, de néhol a 40, 50 mm feletti mennyiség sem kizárt. Emellett viharos szél is társulhat csapadékgócokhoz, van esély az említett sávban a károkozó, 90 km/h feletti szélrohamokra is. Helyenként nagyméretű (> 2 cm) jégre is lehet számítani.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű – olvasható a Kiderül.hu-n. Késő estére 18 és 23 fok közé hűl le a levegő.

Hétfőre is kiadós esőt jósolnak. Többnyire erősen felhős lesz az ég, legfeljebb délután, délen szakadozhat fel a felhőzet. Több helyen alakul ki eső, zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is lehet. Az északnyugati, északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarban viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul.

Kiemelt kép: MTI/Varga György