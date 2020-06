MSZP: egy magánszolgáltatónál dolgozik a mentős, aki a kórházból hazaküldött és meghalt betegekről beszélt

Közleményben reagált az MSZP arra, hogy az Országos Mentőszolgálat szerint nem szerepel a nyilvántartásban a párt videójában beszélő mentős, aki a kórházból hazaküldött és meghalt betegekről beszélt.

Az MSZP szerint a videóban nyilatkozó hölgy mentősként dolgozik egy magánszolgáltatónál.

Egy olyan cégnél, amely már az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetése előtt is hosszú évek óta együttműködött az Országos Mentőszolgálattal. Sőt a koronavírus elleni harcban a napi munkájukat az OMSZ koordinálja. Maga a mentőszolgálat is elismeri, hogy a betegszállítók is részt vállalnak és segítik az OMSZ életmentő munkáját. Így az érintett hölgy is