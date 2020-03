Dr. Csernus receptje a koronavírusos depresszió ellen

Szerinte az ilyen krízishelyzetek azt is megmutatják, ki mennyit ér.

Csernus Imre a Magyar Nemzetnek azt mondja, a koronavírus-járvány olyan helyzetet idézett elő, aminek nincs valódi szakirodalma, a kényszerű bezártság, tétlenség idejére a lelki békéhez – a lélektan általános szabályai alapján – ő a folyamatos aktivitást ajánlja.

Meg kell fogalmazni és leírni a félelmeidet, ha vannak, és ezeken pontról pontra, hangosan végig kell menni. És ha kimondod azokat, máris csökkennek.

Úgy véli, a koronavírus-fertőzést mindenki megkapja. Van, aki észre sem veszi, van, akin könnyű tünetekkel átszalad és van, aki komolyan megbetegszik. Ekkor jön a képbe az immunitás, aminek van testi és lelki része.

Az utóbbi úgy tehető rendbe, ha

ha semmilyen feladatodat nem halogatod, hanem tételes, szigorú munkarendet készítesz magadnak, és azt hiány­talanul megvalósítod.

Keresni kell elfoglaltságot, mert az inaktivitás a depresszió melegágya.

Nem szabad hagyni elvarratlan szálakat, lezáratlan ügyeket, mert ha megbetegedsz, és nincs rendezetlen ügyed, akkor teljes erővel tudsz összpontosítani a gyógyulásra. Ne hagyjuk, hogy kifolyjanak a dolgok a kezünk közül! Folyamatos elfoglaltság a testnek, az agynak és a léleknek. Ez az én receptem.

Most kiderül, ki mennyit ér

Dr. Csernus évek óta dolgozik a női vízilabda-válogatottal, amely hite szerint most könnyebben megbirkózik a céltalanság okozta kihívásokkal. Az utóbbi két évben a csapatot arra készítette fel, hogy mindig a soron következő pillanat a legfontosabb, mindig arra kell készülni. Meggyőződése, hogy a válogatott tagjainak többsége most is jól reagál. Persze lesz olyan, aki megijed, de

általában az ilyen krízishelyzetek mutatják meg, ki mennyit ér, ki mennyire erős lélekben.

Az olimpia elnapolása hirtelen céltalanná teszi az élsportolók életét, de erre gyógyír az itt és most szemlélet tudatos kialakítása, ami azért is nehéz, mert eddig a sportolónak mások mondták meg, mit kell csinálnia, míg most neki kell rögtönöznie.

Ha úgy tetszik, ezekben a vészterhes napokban válik felnőtté a sportoló! Ennek a koronavírus-járványnak ez a szimbolikája; mostantól fogva a sportoló önmagáért vállal felelősséget, nem mások – edzők, sportvezetők, menedzserek – teszik ezt meg helyette. Ki kell alakítaniuk a saját életüket.

Úgy véli, sok sportoló elbukik majd, de az erősek megacélozódva kerülnek ki ebből a példa nélküli helyzetből. Csernus doktorhoz ebben a lélektanilag válságos időszakban kevés sportoló fordul, amit azzal magyaráz, hogy

mindenki az aktuális bevásárlásával van elfoglalva vagy nyalogatja a se­beit.

Az idő múlásával többen lesznek, egyre többen bizonytalanodnak el. A minap egy lány a vízilabda-válogatottból felkereste, és sokkal jobb hangulatban távozott, mint ahogy érkezett.

