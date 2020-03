A berettyóújfaluiak két nap alatt összedobtak 14 milliót a koronavírus tesztelésére alkalmas készülékre

Csupán 48 óra telt el a felhívásunk óta, és örömmel jelenthetem be, hogy a PCR laboratóriumi vizsgálókészülék ára közadakozásból már rendelkezésre áll az Alapítvány számláján!

– áll a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház közleményében.

A kórház szerdán kezdett gyűjteni a koronavírus tesztelésére és kimutatására alkalmas PCR készülékre, ami 14 millió forintba kerül. Ezt péntekre össze is dobták cégek, magánszemélyek, és az önkormányzat is beszállt.

„Nagy örömmel és büszkeséggel tölt el minket, hogy egy ilyen nagyszerű, összetartó és segítőkész közösséget szolgálhatunk, és bízunk benne, hogy továbbra is megfelelünk a belénk vetett bizalomnak” – írják lelkendezve, és egyúttal arra is kérik az embereket, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák továbbra is a kórház alapítványét, „hiszen ennek a műszernek a működéséhez folyamatosan kell megvásárolni a szükséges szetteket, melyek több ezer forintba kerülnek vizsgálatonként”!

Kiemelt kép: MTI / Czeglédi Zsolt