Bayer Zsolt adatigényléssel tudná meg, mások mennyiért laknak a budai Várban

Korábbi fenyegetését beváltva a tényújságírással kísérletezik Bayer Zsolt, a Magyar Nemzet Fidesz-tag munkatársa. Igaz, ezt egy egyelőre egy inkább a publicisztikai műfajba sorolható nyílt levélben hozta a közönség tudomására, az írást V. Naszályi Márta I. kerületi polgármesternek címezte.

Bayerről a 24.hu írta meg, hogy meglehetősen jutányos áron, 32 ezer forintért bérel lakást a budai Várban, az Úri utcai ingatlanért cserébe pedig egy pilisszentkereszti faházat adott, ami két hónappal az üzlet nyélbeütése után ismét a fideszes publicista családja – az egyik fia – tulajdonába került. Megkérdeztük erről az újságírót is, aki előbb hazudott a lakásszerzés körülményeiről, majd elismerte a történteket. Ugyanakkor helyreigazítási pert indított lapunk ellen, amit jogerősen elvesztett, az ötmillió forint sérelmi díjat követelő keresetét pedig végül nem is adta be a bíróságra.

Bayer viszont most maga is a közérdekű adatigénylés eszközéhez nyúlt, arra kíváncsi, hogy mekkora lakást bérel és mennyiért a Várban

Vámos Ágnes , a tavalyi önkormányzati választáson az ellenzék által támogatott jelölt, az önkormányzat tanácsadója,

, a tavalyi önkormányzati választáson az ellenzék által támogatott jelölt, az önkormányzat tanácsadója, Bakró-Nagy Ferenc , az Index munkatársa,

, az Index munkatársa, Tamási Miklós , a CEU Open Society Archives egykori vezetője, a Fortepan alapítója,

, a CEU Open Society Archives egykori vezetője, a Fortepan alapítója, Diósdi László újságíró,

illetve hogyan jutott magántulajdonú ingatlanhoz

Baráth Etele egykori szocialista országgyűlési képviselő, volt miniszter.

Bayer arra is kíváncsi, hogy volt-e szerepe ebben V. Naszályi Márta édesanyjának, aki egykor az I. kerület jegyzője volt.

Egyúttal felteszi a kérdést, hogy a párbeszédes polgármester által ígért bérletidíj-felülvizsgálat, csak a jobboldali bérlőkre vonatkozik-e majd, vagy az általa megnevezettekre is. „A következő névsorral majd azután jelentkezünk, ha ezt megkaptuk” – ígéri Bayer, ami azért érdekes, mert az újságíró már tavaly áprilisi cikkünk megjelenése után is ezt a mérsékelten illusztris névsort hozta nyilvánosságra a blogján, igazolandó, hogy nem csak a Fideszhez köthető közéleti személyiségek bérelnek olcsón lakást a Várban.

A 24.hu a tavaly cikksorozatban mutatta be, hogy az elmúlt években kik jutottak olyan vári önkormányzati lakásokhoz, amelyek nem magántulajdonúak ugyan, de úgy viselkednek, mintha azok lennének. A bérlők ugyanis életre szóló bérleti joghoz jutottak, ami örökölhető, továbbá ezek a lakások magántulajdonú ingatlanra cserélhetők.

Így szerzett önkormányzati lakást a budai Várban Bayer mellett:

Önkormányzati lakásban lakik Nagy Gábor Tamás, az I. kerület volt polgármestere és szülei is. A fideszes politikusról a napokban az is kiderült, hogy orvostanhallgatók elől szerezte meg a 71 négyzetméteres lakást, amelyért lakbérként bruttó 70 ezer forintot fizetett öt éven keresztül, bérletének 2018-as meghosszabbításáig.

Kiemelt kép: 24.hu / Bielik István