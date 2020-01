Egri polgármester: két vaskos dosszié került elő, az önkormányzati dolgozók személyes adatait is listázta a Fidesz

Mirkóczki Ádám, Eger jobbikos polgármestere sajtótájékoztatót tartott, miután az egri polgármesteri hivatal egyik szekrényéből fénymásolt ajánlóívek és Kubatov-listák kerültek elő. Az iratok átvizsgálása során kiderült, ahogy az egriugyek.hu fogalmazott, hogy “2014-ben, az országgyűlési választások előtt Egerben a Fidesz képviselőjelöltje, Nyitrai Zsolt érdekében törvénytelen módszerekkel listákat készítettek a város választópolgárairól, azok személyes adataival, lakcímeivel, valamint a pártszimpátiájukra vonatkozó információkkal.”

Mirkóczki ezek után a helyi politikatörténet legnagyobb botrányának nevezte azokat a dokumentumokat, amelyeket az előző városvezetés hátrahagyott iratai között – számol be az MTI.

Évek óta beszélnek róla, hogy a Fidesz a legaljasabb módszerektől sem riad vissza, amikor egy választáson akár ellenfeleket kell ledarálni, akár magának törvénytelen előnyöket szerezni. Erről Magyarországon először Egerben kerültek elő komplett bizonyítékok, amelyek Eger, Felnémet, Almár és a Berva lakótelep tokkal-vonóval történő listázását tartalmazzák –

mondta a politikus.

Mielőtt a Fidesz azt hazudná, hogy ez a mi kreálmányunk, szeretném hangsúlyozni, hogy nyilvánvalóan a választási sokkból és az irodák figyelmetlen kisöpréséből fakadóan maradtak a dokumentumok az egyik alpolgármesteri iroda szekrényének mélyén

– tette hozzá a polgármester. Tájékoztatása szerint a két “vaskos” dosszié fideszes szórólapokat, érvelőkártyákat és Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő jelölti ajánlóívének több oldalas fénymásolatát is tartalmazza, ezen kívül az egri önkormányzat és polgármesteri hivatal dolgozóinak személyes adatai is megtalálhatók. Mirkóczki Ádám az említett dokumentumok egy részét a sajtónak is bemutatva kifejtette: az ajánlóívek aktivistákra vannak kiszignálva és látható az is, hogy melyik segítőnek mely utcákat kellett végigjárnia, illetve munkája során milyen megjegyzéseket tett az érintett szavazók pártszimpátiájával, politikai aktivitásával kapcsolatban.

Mirkóczki jelezte: ez megítélése alapján kimeríti a Büntető Törvénykönyv (Btk.) 350. és 219. paragrafusa szerinti személyes adattal való visszaélés, valamint választás rendje elleni csalás bűntettét.

Komplett választási csalásról van tehát szó, ami nyilvánvalóan hosszú éveken keresztül folyt, avagy folyhatott

– fogalmazott. Közölte, hogy legkésőbb pénteken feljelentést tesz az ügyben. A városvezető úgy fogalmazott: a Fidesz morálisan, jogilag és minden politikai vonatkozásban megsemmisült és elvesztette létjogosultságát Egerben.

A helyi közgyűlés csütörtöki ülésén ezért felszólította a párt – véleménye szerint csalással mandátumot szerzett – képviselőit tisztségük visszaadására és bocsánatkérésre a megyeszékhely lakosságától.

