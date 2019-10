Hadházy a parlamenti inzultusról: „Tettlegesség is volt, rángattak, Németh Szilárd meg is lökött”

Interjút adott a 444-nek Hadházy Ákos, független parlamenti képviselő a tegnapi, emlékezetes események apropóján. Hadházy hétfőn táblákat tartott a kormányfő elé annak beszéde közben, mire fideszes képviselők rohanták le.

Megkérdezték tőle, hogy miért érezte indokoltnak a „lónak a faszát” kifejezést. Erre azt mondta a független képviselő:

Hadházy beszélt arról is, hogy élte meg, ahogy fideszes képviselők lerohanták:

Ott voltak csúnya szavak felém, de ami fontosabb, hogy tettlegesség is volt. A kezemet megszorították, rángattak, Németh Szilárd meg is lökött. Ez törvénytelen önbíráskodás volt. Valószínűleg feljelentést fogok tenni. Az is sokat elmond, hogy Font Sándor a magyar zászlóval próbálta eltakarni az igazságot, hogy mi történik Magyarországon. Ez jelképes.