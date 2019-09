„Mi már megkaptuk a magunk életfogytiglaniját” – hozzátartozók a veronai buszbalesetről

Egy a gyerekét két és fél éve, a veronai buszbalesetben elveszítő apa, Márton László zanzáz így az észak-olasz városban zajló per múlt pénteki tárgyalási napja előtt. Mártonék és a többi család keresztje az, hogy sírig hordozzák a tragédia terhét. Közben tesznek érte, hogy azok is kapjanak ítéletet, törvény szerintit, akik felelősek a katasztrófáért.

Merthogy egyelőre nincs felelőse annak, hogy 2017 januárjában a budapesti Szinyei Merse Gimnázium sítáborozóit Franciaországból hazafelé szállító, a Pizolit kft. tulajdonában álló busz az olasz A4 sztrádán egy felüljáró pillérjének ütközött, kigyulladt, s tizenhét magyar, köztük tizenegy diák odaveszett.

Magyarországon senki nem került bíróság elé, vélhetően nem is fog, az Olaszországban tavaly októberben kezdődött és a minap a negyedik tárgyalási napját is villámgyorsan letudó bírósági eljárás pedig nem halad. Néhány szülő, hogy a sajtó figyelmét felkeltve érdemi munkára ösztökélje a veronai bíróságot, a pénteki tárgyalási napon pólóján elveszített gyereke fotójával jelent meg.

A pereskedők alighanem legaktívabb tagja Szendrei Endre, akinek nem a gyereke, hanem az unokahúga, egész pontosan a húgának a lánya halt meg a tragédiában. A baleset utáni reggelen Szendrei Endre indult el az anyával autón Veronába: „A nyolcórás úton apránként lett bizonyossággá, amitől itthon még csak rettegtünk: a kapitányságon kiderült, hogy Eszter neve nincs a túlélők listáján, aztán a rendőrök DNS-mintát kértek tőlünk.”

Szendrei beleásta magát az ügybe, nyomozott a busz tulajdonosa után, felkereste a sofőrt, aktákat, jegyzőkönyveket olvasott. A múlt októberi első tárgyalási napon találkozott a pertörténet egy másik fontos szereplőjével, Alberto Palottival, az Olaszországi Autópálya-áldozatok Érdekvédelmi Szervezetének elnökével. A civil társaságnak tízezer tagja, százhuszonhat irodája van; a kilencvenes évek végén alapították olyanok, akik hozzátartozójukat veszítették el sztrádatragédiában.

A szervezet

Mindezen túl Palottiék nyolcvanezer aláírást gyűjtve 2016 márciusára elérték, hogy az olasz parlament a büntetőtörvénykönyvbe iktatta a „baleseti gyilkosság” fogalmát, így azóta, ha valaki Olaszországban halálos kimenetelű balesetet okoz, akár tizennyolc év börtönt is kaphat.

Palotti Szendreihez hasonlóan, belépett a perbe, mi több, szintén sérelmi díjat követel. Amin, nem meglepő, számos szülő kiborult, mondván, hogy jön ahhoz ez a két férfi, hogy nyerészkedjen az ő gyerekeik halálán.

Az indulatot fűti:

Kik a vádlottak?

A kör bővülhet, ugyanis a hozzátartozók (és Palotti) azon vannak, hogy a buszt üzemeltető Pizolit Kft.-t, annak tulajdonosát is a vádlottak padjára ültessék.

A civilben amúgy mezőgazdasági vállalkozó Palotti népes csapattal érkezett Veronába, szervezetének hét tagja kísérte ide, orvos, újságíró, irodista, háztartásbeli, mindannyian sztrádabalesetben veszítették el közeli hozzátartozójukat. A tárgyalás előtti este egy étteremben ültek össze Szendrei Endrével és Márton Lászlóval, egyeztetni a másnapi tennivalókat. A feladatkiosztás mellett „terápia” is zajlott: beszéltek egymásnak halottaikról, Márton László a fia, Márk fotóját mutatta, az olasz asszonyok pedig az ő elveszített gyerekeik Facebook-profilját keresték elő telefonjaikon.

Szóba kerültek a magyar buszbaleset részletei is:

Vegyük sorra, kik és miért tehetők felelőssé a tragédiáért.

Hogy a buherálás befolyásolta-e a baleset lefolyását, a busz menettulajdonságait, nélküle kigyulladt volna-e a jármű, nem tudni, a szakértői vélemények nyilván erre is mondanak majd valamit. Az pedig már jogon kívüli spekuláció, hogy Szendrei számítása szerint,

ha nincs az a tartály, akkor Verona mellé nem háromszáznyolcvan, hanem legföljebb száz liter gázolajjal a tankjaiban érkezik a busz, s ha megtörténik is az ütközés, nincs vagy legalábbis kisebb a tűz, így lényegesen kevesebb az áldozat.

Lépjünk vissza a sofőrhöz, az ő története is épp elég ok lehet arra, hogy az olasz bíróság berántsa a perbe az üzemeltető Pizolit Kft.-t.

V. János évek óta tudottan súlyos alvási apnoéban szenved, ami leegyszerűsítve annyit jelent, hogy horkol, a garatelzáródás miatt alvás közben nem kap rendesen levegőt, vérében csökken az oxigénszint, kimaradnak a mélyalvási fázisok, nem piheni ki magát, így ébredés után fáradékony, fokozott a veszély, hogy vezetés közben, különösen éjszaka elalszik a volán mögött. Hivatásos buszvezető jogosítványát úgy tarthatta meg, hogy sumákoltak az orvosi vizsgálatnál: bár a háziorvosa tudott páciense betegségéről, mégsem végeztette el a férfi soron kívüli egészségügyi alkalmassági vizsgálatát, pedig az megállapíthatta volna a „járművezetésre korlátozott alkalmasságot”, vagyis azt, hogy V. János csak nappal vezethet. (Az ügyben amúgy Kecskeméten eljárás indult a háziorvos ellen foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt; ennek büntetési plafonja egy év börtön.)

És hogy bonyolódjék a helyzet: V. János ma azt állítja, hogy a tragédia időpontjában nem ő, hanem a balesetben életét vesztő kollégája, Kalmár Zoltán vezette a buszt. Azt hinné az ember, egyszerű ellenőrizni az állítást, elég megkérdezni a szemtanúkat. Csakhogy a harminckilenc túlélő közül senki nem emlékszik, ki ült a volán mögött.

Ami tény:

V. János nehéz helyzetben van:

Akinek árthat, azok az elhunytak hozzátartozói, őket joggal bántja, hogy nincs tettes és nincs büntetés.

Az is felróható V. Jánosnak, hogy eltűnt a szülők elől: nem osztozott a gyászban, nem kért bocsánatot, a bírósági tárgyalásokon nem jelent meg (erre az olasz jog lehetőséget ad neki). Egyetlen gesztusa egy levél, melyet a „busz egyik vezetőjeként” a Szinyei gimnázium igazgatójának küldött 2018. február 4-én, ebben ez áll:

A Pizolit Kft. részéről a cég vezetője, tulajdonosa, Czakó Tibor nézett a szülők szemébe.

És akkor most vissza perhez, pénzhez.

Bár a kártérítési követelések kapcsán félnótás kommentelők felróják a szülőknek, hogy „eladják a gyerekük halálát”, rögzítsük: teljesen helyénvaló, hogy a hozzátartozók ügyvédeket fogadva harcolnak a minél méltányosabb összegért. Önmagában ez a küzdelem segít feldolgozni a gyászt, hiszen a zokogás és a sírgondozás mellett tesznek valamit, a pénzt pedig fordíthatják a családjukra, vagy akár jótékonykodhatnak belőle, az ő dolguk.

Ki fog fizetni?

Előbbieknél tipp sincs az összegre, utóbbi viszont kezdettől alkudozik a hozzátartozókkal.

„Vérlázító, amit a biztosító művel” – mondja Szendrei Endre.

A cég közvetlenül a baleset után egyesével megkereste a szülőket, ajánlott egy szerény, akár csupán egymillió forintos fájdalomdíjat, aki ezt elfogadta, pipa, ő már további igénnyel nem léphet föl, aki nem fogadta el, annak idővel ajánlott valamivel többet, aki azt elfogadta, pipa, és így tovább.

Minden egyes család külön történet, mi Márton Lászlót idézzük:

A biztosító ahhoz kötötte a kifizetéseket, hogy minden hozzátartozó jelenjen meg egy elmeorvos előtt, beszélgessünk, amiből a doki megállapítja, kinek-kinek mennyire fáj a gyereke, testvére, unokája elvesztése. Aztán, akinek jobban fáj, az többet kap, akinek kevésbé, az meg kevesebbet, és ha tehetséges, szépreményű volt a gyerek, akkor több jár, ha csak átlagos, akkor kevesebb. Nekem Pestre kellett autóztatnom Kolozsvárról a Márk fiam elvesztése miatt amúgy is szinte eszét vesztő anyósomat és apósomat, hogy felmérje őket a pszichiáter. A megalázó procedúra után a biztosító a nagyszülőknek fejenként egy-egymillió forintot kínált, a másik gyerekemnek, Márk testvérének hárommilliót, a feleségemnek és nekem hat-hatmilliót. Nem fogadtuk el. Ennek ellenére pár nappal később mindenki számláján megjelent a pénzt. Voltam annyira magamnál, hogy megkérdezzem az ügyvédemet, mi a teendő, tőle tudtam meg, hogy ha valahány napon belül nem reagálok, azzal közvetve tudomásul veszem a biztosító feltételeit. Így viszont azonnal írtam, hogy a pénzt előlegnek tekintem. Eltelt egy év, politikusok is megnyilvánultak az ügyben, érezte a nyomást a biztosító, és még egyszer elutalta a korábbi összeget, mire mi ismét visszaírtuk, hogy ezt is előlegnek tekintjük. A harmadik körre a közelmúltban került sor, minden egyes családot külön-külön behívtak, és felajánlották: gyerekenként ötvenezer euróra, vagyis úgy tizenhatmillió forintra kerekítik fel a már utalt összeget, de ezt csak akkor, ha egytől egyig mindenki aláírja a megállapodást. Vagyis próbálnak egymásnak ugrasztani bennünket, azt akarják elérni, hogy akinek nagyon kell a pénz, győzze meg azokat, akik kivárnak.