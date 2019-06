Szijjártó Gruevszkiről: Rendszeresen szoktunk vele beszélni, én például a saját irodámban

A magyar parlament csütörtökön tárgyalt Észak-Macedónia NATO-csatlakozásáról, a vitában pedig a DK-s Vadai Ágnes hozta fel a volt macedón miniszterelnök, Nikola Gruevszki ügyét, írja a 444.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, nemrég a 444 szerkesztősége melletti lakásban bukkant fel Gruevszki, mint később kiderült, a magyar külügy egyik helyettes államtitkárával találkozott.

Szijjártó Péter az üggyel kapcsolatban felrótta, hogy ha a leghitelesebb információt akarják megtudni arról, mi történik a Nyugat-Balkánon, akkor kivel kellene beszélniük, ha nem egy olyan emberrel, aki tíz éven keresztül miniszterelnök volt ott.

– fogalmazott a külügyminiszter.

És tudják mit, képviselőtársaim, ez a jövőben is így lesz, a jövőben is rendszeresen fogunk vele kapcsolatot tartani, én a jövőben is fogok vele konzultálni a Nyugat-Balkánt érintő kérdésekben, azt nyilvánvalóan mindig az irodámban fogom tenni