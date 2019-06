2022-ben vezethetik be a szociális temetést

2021-ről 2022-re tolja el a szociális temetés bevezetését a költségvetés megalapozását szolgáló saláta-törvényjavaslatban a kormány, szúrta ki a hvg.hu.

A lap emlékeztet, az általános ellenszenvet kiváltott ötlet lényege, hogy ingyen temethetnék el halottaikat azok, akik hajlandók a holttest helyszínre szállításától a sírásásig és a hantolásig mindent maguk elvégezni.

A szociális temetés bevezetését mostanáig ötször is elhalasztották. A csúszást korábban azzal magyarázták, hogy az önkormányzatoknak is fel kell készülniük, de most már nem is indokoltak.

Kiemelt kép: iStock