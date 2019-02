Hasraütésszerű kötbér a polgármesternek hasznot hajtó projektnél

Újabb furcsaságokra derült fény a szigetszentmiklósi ipari parkot és az M0-s fel- és lehajtóját magába foglaló projekt kapcsán. Ez az az építkezés, amelyből a város fideszes polgármestere és közvetlen hozzátartozói biztosan hasznot húznak. A beruházáshoz szükséges földek közül sok Szabó József, a felesége és a nővére tulajdonában van, az átminősítés után pedig a telkek a többszörösüket érik majd, ezzel Szabóék több száz millió forintos bevételhez juthatnak:

A múlt héten tárgyalt a fejlesztésről az önkormányzat gazdasági bizottsága. Ott azt ismerte el a polgármesteri hivatal illetékes munkatársa, hogy értékbecslés sem készült a projekt egyik fontos eleméhez. Sőt, az önkormányzat voltaképpen kritika nélkül elfogadta a ipari parkot és felhajtót építő vállalkozás kötbérre vonatkozó bemondását.

Az ott telektulajdonnal nem rendelkező önkormányzatnak településrendezési szerződést kellett kötnie a projektet lebonyolító két vállalkozással, ennek keretében a cégek vállalást tettek, hogy mikorra készítik el a lehajtót, mekkora alapterületű irodát, raktárat húznak fel a tervezett ipari parkban, mikorra vezetik be a közműveket és így tovább. Az önkormányzattal kötött szerződésben a két cég összesen másfél milliárd forint kötbér mellett vállalta, hogy határidőre elkészül a munkákkal. Honnan jött ez a másfél milliárd forintos összeg? – erre volt kíváncsi a gazdasági bizottság ülésén az LMP-s Jaksa-Ladányi Emma. A polgármesteri hivatal illetékese széttárta a kezét. Az egyik vállalkozás ügyvezetője árulta el: ők javasolták ezt az összeget, az önkormányzat pedig nem emelt ellene kifogást.

Csakhogy megeshet, hogy a lehajtó, az új körforgalom és az ipari park kialakítása ennél lényegesen többe kerül, vagyis ha a most a projektben fantáziát látó vállalkozások menet közben kiszállnak, akkor az önkormányzat még úgy is ráfarag a projektre, ha lehívja a maximális kötbért, hogy befejezze a munkákat.

Ez nem a képzelet szüleménye: Jaksa-Ladányi azt mondta lapunknak, hogy a mostanitól nem sokban elütő tervek alapján felbecsülte a várható építési költségeket egy hozzáértő, és az alapján másfél milliárd forintnál lényegesen nagyobb összeg jött ki.

Mi van akkor, ha be szeretné hajtani az önkormányzat a vállalkozásoktól a kötbért, de azok felszívódnak? Erre az esetre kötötték ki a településrendezési szerződésben, hogy másfél milliárd forint értékben jelzálogszerződést is kötnek a felek. Az önkormányzat ilyen értékben jelzálogjogosult lesz, az érintett telkek tulajdoni lapjára bejegyzik a szigetszentmiklósi önkormányzatot.

A bökkenő az, hogy amikor megkötötték erről a szerződést a felek, valójában nem tudhatták, érnek-e annyit az érintett telkek (akkor még nem is voltak a vállalkozók tulajdonában), ugyanis értékbecslés sem készült. Ez is úgy derült ki, hogy Jaksa-Ladányi rákérdezett erre is, és a polgármesteri hivatal illetékese elismerte, ilyen dokumentum nem készült akkor.

A hét közepén a képviselő-testület is napirendjére vette a projektet. Ott is éles vita alakult ki, de sokan arra kapták fel a fejüket, hogy a korábban a Jobbik színeiben a testületbe bekerült, de most már függetlenként dolgozó egyik képviselő is a kormánypárti oldal mellé állt és a tervek elfogadása mellett korteskedett. Jövő héten szavazási forduló lesz a képviselő-testületben, a fideszesek mellé álló független képviselő segíthet abban, hogy a polgármesternek bizonyosan hasznot hozó terv minősített többséget kapjon a testületben.

Kiemelt kép: Szabó József, Szigetszentmiklós polgármestere beszédet mond a városi sportcsarnok avató ünnepségén 2012. november 17-én. MTI Fotó: Kovács Attila