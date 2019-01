Gyógyíthatatlan beteg a délegyházi polgármestert megkéselő férfi

„Jól szórakozol?” – kérdezte K. Tamás, majd elővette a ruhája alá rejtett kést és előbb mellkason, majd kétszer hátba döfte a település első emberét. A nyugdíjas favágóról mindenki tudta a községben, hogy agresszív, ha iszik, ám erre senki nem számított, annak ellenére sem, hogy az idős férfit többször is kidobták a fesztiválról aznap biztonságiak, mert kötekedett.

K. Tamás hazament aludni, de az esti órákban visszament a körtefesztiválra. Riebl Antal gyanútlanul odalépett hozzá, hogy üdvözölje, de a férfi kézfogás helyett többször is belé döfte a kést. A polgármestert életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. Erről így beszélt Riebl:

Megkerestük az emberölési kísérlettel vádolt férfit, hogy megtudjuk hol tart az ügy, és milyen betegségben szenved. Azt mondta:

Rákszerű betegségem van, amire nagyon erős és drága gyógyszereket szedek. A betegségem miatt levették rólam a nyomkövetőt és megszüntették a házi őrizetem. Ez könnyebbséget jelent, de így is teljesen tönkre ment az életünk. Megbetegedtem és lerobbant a feleségem is. Most itthon vagyok és őt ápolom. A lányom szokott vinni CT-re és különböző vizsgálatokra, ha kórházba kell mennem. Nem is tudom, mi lenne velünk, ha nem segítene.