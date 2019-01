Hatvanan ülnek életük végéig börtönben, dobozokat hajtogatnak, zacskókat ragasztanak

Ma Magyarországon 57 jogerős és 3 nem jogerős tényleges életfogytiglanra ítélt fogvatartott tölti szabadságvesztés büntetését. Jelenleg egy női fegyenc van csak közöttük. Az életfogytiglanra ítélt kegyetlen gyilkosok és bűnözők az úgynevezett HSR (hosszúidejű speciális rezsim) körleten vannak elhelyezve egy vagy kétszemélyes zárkában.

Mivel rendkívül szigorú felügyelet mellett telnek a napjaik, ezért általában olyan munkákat bíznak rájuk, amiket a zárkán belül is nyugodtan el lehet végezni. Kartondossziékat készítenek, dobozokat hajtogatnak, zacskókat ragasztanak. Egy élete végéig raboskodó elítélt napja rendkívül szigorú felügyelet és rend mellett zajlik.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának köszönhetően most kiderül, hogy mi történik a legbrutálisabb bűnözőkkel az elfogásuk után. A ma kezdődő Gyilkos Tárlat kiállítás ugyanis az elmúlt évszázadok leghíresebb gyilkosságait mutatja be.

A tárlat egy hónapra befogadja a sátoraljaújhelyi börtönmúzeum kiállítási eszközeit, és folyamatosan vetíti a BvOP ismeretterjesztő filmjét és péntekenként tematikus előadásokkal mutat valós képet a hazai büntetés-végrehajtás egészéről, valamint az életfogytiglanra ítélt fogvatartottak mindennapjairól.

A kiállítás közel 1.000 m2-es kiállítótéren, 21 szobán keresztül mutatja be újra az elmúlt évszázadok leghíresebb gyilkosságait. Minden érzékre ható speciális effektekkel és a legmodernebb technológiákkal valóban megeleveníti a gyilkosokat és történeteiket. A tárlat annak is utánajárt, hogy a tettesek miért és hogyan követték el brutális tetteiket, ugyanakkor emlékezik az áldozatokra, és megvilágítja az esetek történelmi és társadalmi hátterét is.