New York Times: magyar segítséggel szökhetett meg Gruevszki

A Deutsche Welle után a The New York Times is arról ír, hogy magyar diplomáciai segítséggel hagyhatta el hazáját a később Magyarországon menedékjogot szerző volt miniszterelnök, Nikola Gruevszki. A magyar kormány végig azt hangoztatta: a tiranai nagykövetségen jelentkezett Gruevszki, ahhoz pedig semmi köze Magyarországnak, hogy hogyan jutott ki Macedóniából.

Az amerikai lap ezzel szemben három, különböző minisztériumokban dolgozó macedón kormánytisztviselővel folytatott beszélgetések alapján mást állít.

A szökését megelőző hetekben Gruevszki felkereste Magyarország szkopjei nagykövetségét.

A szökés előtti napokban szokatlanul nagy számú magyar diplomata utazott Macedóniába, magántalálkozókat tartva különböző hotelekben, köztük egy olyanban, amelyet Gruevszki unokatestvére, a titkosszolgálat korábbi vezetője birtokol.

A magyarok arról érdeklődtek, mennyire valószínű, hogy Gruevszki börtönbe kerül.

A New York Times azt írja: a macedón kormány még nem közölte, a volt miniszterelnök hogyan jutott ki az országból Albániába, de vizsgálják azokat az állításokat, hogy egy magyar diplomataautóval.

Kiemelt kép: Csanádi Márton / 24.hu