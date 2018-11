Kicsoda Gruevszki unokatestvére, az árulók árulója?

Nikola Gruevszki macedón exkormányfő – bár a magyarok többsége ellenzi ezt – megkapta a menedékjogot Magyarországon. Unokatestvére, Szaso Mijalkov nem volt ilyen szerencsés, pedig őt ravaszabbnak gondolta mindenki rokonánál, a bukott miniszterelnöknél is. Mijalkov, akit a macedón sajtó nevezett már árnyékkormányfőnek és az árulók árulójának is, kalandos pályát futott be, amíg a héten le nem tartóztatták hazájában.

Az Átlátszó pénteki írása szerint a szkopjei titkosszolgálatot korábban irányító Mijalkov is a délszláv országból való eltűnésen törhette a fejét. Könnyen lehet, hogy Csehországba készült, mielőtt elfogták. A cikk szerint Mijalkov unokatestvérével együtt egy maffiaállamhoz hasonló gazdasági klánt épített ki, és most talán a Csehországba kimenekített vagyonát szerette volna élvezni, ha sikerül elmenekülnie hazájából. Csehországban ugyanis hatalmas ingatlanbefektetési és -fejlesztési projektekkel kapcsolták össze az újságírók Mijalkov nevét.

Ám a képlet korántsem ilyen egyszerű, a Mijalkov-Gruevszki-páros együttműködése, csak „az érem egyik oldala”, ráadásul 2015 óta amúgy is bukásra volt ítélve. Három éve derült ki ugyanis, hogy feltehetően az unokafivérek együttműködésével körülbelül 20 ezer embert hallgattak le Macedóniában. Amikor a titkosszolgálati főnök Mijalkov be akart szerezni különleges lehallgatóberendezéseket, akkor állítólag egy budapesti bankon keresztül kapott a macedón sajtó által idézett források szerint akár több százezer eurót is.

Egy másik értelmezés szerint azonban nem olyan egyszerű a képlet. A Gruevszki–Mijalkov-tengely csak az egyik érdekeltsége Mijalkovnak Macedóniában. A volt titkosszolgálati csúcsvezető ugyanis kulcsszerepet játszhatott egy olyan fordulat levezénylésében is, amely Gruevszki fő politikai ellenfeleit segítette. Talán ezért is volt szabadlábon egészen a legutóbbi időkig, miközben a Gruevszki-kormány több tagját már korábban őrizetbe vették.

Görögország és Macedónia évtizedek óta vitázik azon, hogy mi legyen Macedónia neve. A görögök saját tartományukra, Makedóniára hivatkozva azt állítják, hogy a név önmagában való használatára a szláv nyelvet beszélő macedónok nem jogosultak. Ugyanakkor a Gruevszkit megbuktató szociáldemokrata miniszterelnök, Zoran Zaev és Ciprasz görög kormányfő idén megállapodott, hogy túllépnek a névvitán, és egy kompromisszumos szerződést kötöttek, miszerint az állam Észak-Macedóniára módosítja a nevét, a görögök pedig ezek után nem blokkolják a macedónok EU- és NATO-csatlakozását.

A macedónok erről népszavazást is kiírtak, ám ezen nem volt elég résztvevő, egyrészt mert Gruevszki bukott kormánypártja, a jobboldali, „sorosozásra” erősen hajlamos, idegengyűlölő kampányt folytató VMRO-DPMNE megosztottan ugyan, de nem támogatta sem a részvételt, sem a névváltoztatást. Másrészt pedig elbukott az érvényesség azon is, hogy hatalmas orosz propagandahadjárat indult a macedónok meggyőzésére, hogy ne menjenek el szavazni. A népszavazáson így hiába kapott többséget az Észak-Macedónia elnevezés, a referendum nem volt eredményes.

Erre azonban meglepő módon Zaevék nagy húzással álltak elő: a parlament elé terjesztették a névváltoztatás ügyét, és ott – talán éppen az „árulók árulójának” hatására – még a VMRO-DPMNE, vagyis a Gruevszki-párt képviselőinek egy része is megszavazta a szükséges alkotmánymódosítást.

Ezek után vetette fel a macedón sajtó, hogy Szaso Mijalkov ismét aktivizálta magát. Hírek keringenek arról, hogy befolyásolni próbáltak egyes parlamenti képviselőket a kritikus szavazás előtt. S ebben állítólag a több eljárásra is váró Mijalkov is részes volt. Azaz Mijalkov nemcsak Gruevszkivel, hanem szükség szerint Zaevvel is kész együttműködni.

Hogy Mijalkovnak pontosan milyen szerepe lehetett az ellenzéki VMRO-DPMNE képviselőinek befolyásolásában, nyomás alá helyezésében, az egyelőre nem bizonyított. Sokan beszélnek megvesztegetésről és zsarolásról, ennek kapcsán a VMRO-DPMNE

Gruevszki unokatestvérét ki is akarta zárni a pártból, s meggyanúsították azzal, hogy Zaev miniszterelnök javára befolyásolt honatyákat.

Ezeknek a képviselőknek nemcsak pénzt ajánlottak egyébként, hanem állítólag azzal zsarolták őket, hogy az ellenük, illetve rokonaik ellen folyó büntetőügyeket lehet esetleg befolyásolni. Van ilyenekből bőven. Mijalkovnak mindenesetre nagy szerepet tulajdonítanak ebben az „alkudozásban”.

Mijalkov esetében az üzleti partnerei az érdekesek igazán, nem a konkrét ügyletek. Ugyanis nem minden cégben volt közvetlenül, név szerint érintett a volt titkosszolgálati vezető. És most nem is csak az Átlátszó által idézett – amúgy nem feltéltenül törvénytelen – csehországi ügyletek az érdekesek, hanem az is, hogy az ügyletekben felmerült egy volt horvát tábornok, a bűncselekmény miatt börtönre ítélt Vladimir Zagorec neve is.

Zagorec a jugoszláv háborúk és polgárháborúk idején fegyverbeszerzéssel is foglalkozhatott, majd különböző ingatlanügyletekbe is belekeveredett. Gyanús pénzmozgások kapcsán a neve még az Osztrák Szabadságpárt elhunyt vezetőjének, Jörg Haidernek a botrányaival is kapcsolatba hozható volt, elsősorban a Hypo Alpe-Adria Bank zavaros ügyei kapcsán.

Mindez azt mutatja, hogy Mijalkov kapcsolatai több országban is messzire értek, és nemcsak cseh üzletemberek, hanem áttételesen cseh és osztrák politikusok ügyleteit ismerő gazdasági partnerei voltak. Így ha Gruevszki és Zaev között lavírozott otthonában, nemzetközi szinten rálátása lehetett bizonyos, Milos Zeman cseh elnökhöz kapcsolódó üzletemberekre és Jörg Haider szélsőjobboldali politikus egykori üzletfeleire is.

