Aprócska, máltai irodához folytak a milliárdok, Habony is feltűnt a radaron

A 444.hu helyszíni riportban mutatta be azt a máltai Ta’ Xbiex-ben található irodaházat, amelyben több, a NER-hez köthető üzleti érdekeltséggel kapcsolatban álló cég is be volt jegyezve. Máltát az offshore-paradicsomok mellett emlegetik gáláns adóvisszítérítési rendszere miatt,

A Valletta melletti település kicsi utcájának jelentéktelen irodaháza a magyar gazdasági élet egyik gócpontja volt a cikk szerint, erre a címre jegyeztek be ugyanis három olyan céget, amelyeknek magyar leágazásai az alapítás után azonnal milliárdos bizniszekbe bonyolódtak Magyarországon.

Az EastCastle Investments LLC a tulajdonosa annak a magyar kft-nek, amely tavaly csaknem 4 milliárd forintért vásárolta meg a Four Seasons mögötti épületet, és alatta az ország egyik legértékesebb telkét. Az ingatlant áron alul árvezerzték el.

Az International Air Brokerage Limited a TV2 fő műsorgyártójának, az IKO Holdingnak a résztulajdonosa. A TV2-höz állami hirdetéseken keresztül érkezik a közpénz.

Az Apium Media Holding Ltd. a Heti Válasz korábbi gyűjtése szerint szerteágazó üzleti tevékenységet folytat. A Keszthelyi Erik-féle Keszthelyi Holding két leányánál vett át 51-51 százaléknyi részesedést, illetve és az erőmű-üzemeltetéssel, villamosenergia-kereskedéssel foglalkozó VPP Magyarország Zrt.-ben is többségi tulajdonos lett. Az állami Eximbank gyorskölcsönével.

A 444.hu cikke szerint mindhárom cég kötődik Habony Árpádhoz, a miniszterelnök tanácsadójához: két cégben Habony egyik legközelebbi embere, Michael Gagel egy-egy testvére a részvényes, illetve az igazgató, míg a TV2-ből szivattyúzó cégbe a híres Habony-kádert, Halkó Gabriellát delegálta a máltai cég.

Mint írják: a háromból két céget ketelő kezelő ügyvédi iroda elköltözött egy másik Valletta melletti kisvárosba, Birkirkarába. Ahonnan negyedórás séta az a szintén birkirkarai ház, ahol a Mészáros Lőrinc és társai által használt két luxusjacht tulajdonosa székel.