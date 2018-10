Ennyit keres ma egy jó mesterember Magyarországon

Az életpálya-választás kérdése sok fiatalban ma már nem úgy merül fel, hogy „melyik szakot válasszam az egyetemen?”, hanem úgy, hogy „diplomát szerezzek vagy inkább szakmát tanuljak?”. A kétkezi mesterségek elismertsége az elmúlt években látványosan megemelkedett, és mivel a jó mester ritka kincs, a megbízható szakmunkást éppúgy megbecsülik, mint azt, aki 2-3 diplomát őriz a vitrinben.

Persze önmagában a vállveregetés semelyik fiatalnak nem lenne elég, hogy a klasszikus szakmák felé forduljon – ehhez bizony szükség van olyan keresetre is, amiből tisztes egzisztenciát lehet építeni. Úgy tűnik, ma már ez is elérhető.

Egy fiatal pályakezdő, aki korábban kedvet és tehetséget érzett valamilyen szakmához, és szívesen dolgozott volna ácsként, műbútor asztalosként, kőművesként vagy épp festőként, inkább lemondott az álmairól, és elment diplomát szerezni, hiszen ennek volt presztízsértéke.

A kétkezi munkát anyagilag sem becsülték kellőképpen, ami csak további megerősítés volt számukra, hogy a „melós” életmód helyett inkább valamilyen értelmiség pályát válasszanak. A kocka azonban fordult, és mára gyakorlatilag valamennyi iparos mesterség – a fodrásztól a szobafestőn át a bádogosig – hiányszakma lett, így a kereseti lehetőségek is jócskán meglódultak ezekben a foglalkozási körökben. Egyre inkább úgy tűnik, nem csak az örömét, de az anyagi számításait is megtalálhatja egy ifjú mester ezekben a szakmákban. De lássuk, mennyi is az annyi?

Egy jó mester hazavisz fél milliót

A hivatalos statisztikák (amelyek szerint idén január és július között 12,1 százalékkal volt magasabb a bruttó átlagkereset a tavalyi év hasonló időszakához képest), azt mutatják, hogy még mindig messze elmaradnak a jövedelmek a nyugati fizetésekhez képest az iparosmesterségek világában. Ám nem árt tudni, hogy a valóságot ezek a felmérések közel sem tükrözik, hiszen a béren kívüli juttatásokkal együtt egy jól képzett mesterember ma a hivatalos számoknál jóval nagyobb összeget vihet haza, ha pedig vállalkozóként űzi az ipart, akkor kifejezetten irigylésre méltó színvonalon tarthatja el a családját.

Ezért arról, hogy mik a valós kereseti lehetőségek az egyes szakmákban nem a KSH adatait faggattuk, hanem magukat a mestereket, akik önállóan űzik az ipart.

Természetesen ugyanabban a szakmában is jelentősen eltérhetnek egymástól a jövedelmek (hiszen ezek alakulását befolyásolja, hogy ki mennyit hajlandó dolgozni, mint ahogy az is, hogy az ország melyik részében működik), de általában véve az alábbi összegek könnyen megkereshetők havonta az egyes mesterségekkel:

Szobafestő mester: 450-500 ezer forint

Parkettás mester: 450-500 ezer forint

Burkoló mester: 450-500 ezer forint

Tetőfedő mester: 350-400 ezer forint

Kőműves mester: 350-400 ezer forint

Bútorasztalos mester: 350-400 ezer forint

Vízszerelő mester: 300-450 ezer forint

A fenti jövedelmek természetesen a magasan képzett mesterekre vonatkoznak. A szakmunkások ugyanabban a szakmában jellemzően ennek felét kereshetik meg, míg a segédmunkások körülbelül a harmadát vihetik haza annak, mint amit a mester. Egyszóval a jó fizetésért ezekben a szakmákban is sokat kell képezni magát az embernek.

Tanulni egy mesterembernek is kell

Hogy mennyi emberi érték, tanulás, tehetség, figyelem és energiabefektetés kell ahhoz, hogy valaki jó mesterré váljon, az idén ősszel Budapesten megrendezett EuroSkills verseny is megmutatta. A PPG Trilak 24 éves versenyzője, Cseke Szabolcs például két és fél évet készült azért, hogy a mesteremberek európai megmérettetésén második helyezést érhessen el festő és díszítőfestő kategóriában. „Körülbelül ezer munkaórát gyakoroltunk az öt modulból álló feladatsorra, ahol tapétázásban, ajtó mázolásban, design festésben, absztrakt falfestésben és egy szabadon választott kép elkészítésében mérték össze tudásukat a résztvevők” – számolt be a felkészülési időszak küzdelmeiről Csáki Csaba aranykoszorús festő-mázoló-tapétázó mester, aki Szabolcs felkészítője és EuroSkills és Worldskills szakértő is egyben.

Az érdi fiatalember kimagasló eredményére egyébként számítani lehetett, hiszen egy évvel korábban az 59 ország 1300 versenyzőjének részvételével megrendezett Wordskills-en negyedik lett Abu Dhabiban. A szakmák világbajnokságának számító esemény több mint 150 ezer látogatót vonzott, ami szintén jól mutatja, hogy a pályakezdők körében a klasszikus iparosmesterségek iránt igenis van érdeklődés.

