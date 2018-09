Nyárral indul az ősz

A Dunántúlon a fátyolfelhőzet és az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett csak rövid napos időszakok lehetnek, másutt viszont gomolyfelhős, napos idő valószínű – írja a Kiderül.

Kezdetben a Dunántúlon, késő délutántól a Duna-Tisza közén is egyre többfelé alakul ki zápor, zivatar, főként a Dunántúlon felhőszakadás, jégeső is várható. Megélénkül a délkeleti, keleti szél, de zivatarok környezetében erős vagy viharos széllökések is lesznek.

A hőmérséklet csúcsértéke a Nyugat-Dunántúlon 21 és 25, másutt 26 és 33 fok között alakul. Késő estére 18 és 24 fok közé hűl le a levegő.

Kiemelt kép: 24.hu/Fülöp Dániel Mátyás