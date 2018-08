Zserbóval keserítik a váci fegyencek életét

A BVOP állományába tartozó kölyökkutya ugyan még csak 11 hetes, de már most nemkívánatos vendég a váci fegyházban. Legalábbis a rabok bármennyire is aranyos, biztos, hogy nem örülnek neki. A kiképzés alatt lévő Zserbónak ugyanis az a feladata, hogy kiszagolja a kábítószert és a börtönbe becsempészett mobiltelefonokat.

A büntetés-végrehajtás még tavaly indította el a „kölyökkutya programot”, amely keretében a feladatra alkalmas kölyökkutyákból kábítószer-kereső és nyomkövető szolgálati kutyákat képeznek.

Engelsdörfer Dávid a kutya gazdája 10 éve dolgozik a büntetés-végrehajtás kötelékében, és 8 éve dolgozik kutyavezetőként a speciális képzésben részesült szolgálati állatokkal. Az ő feladata lesz, hogy kiképezze a fiatal német juhászt.

A hagyományos kábítószer-kereső, nyomkövető és járőr tanfolyamokon túl, új képzési formaként, a már képzett kábítószer-kereső kutyák közül elkezdtük azon egyedek képzését, melyek már alkalmasak a mobiltelefonok felkutatására is. Ezen felül az általános szolgálati kutyák tanfolyami képzése is megújult, mely abban különleges, hogy a járőr képzettségen felül, a résztvevő ebek képzési tematikájába beépítésre került a nyomkövetés is alapfokon. Ez azt jelenti, hogy az így képzett kutyák alkalmasak lesznek a forró nyomon üldözésre, terepkutatásra, ezen felül helyiségben és gépjárműben személyek felkutatására is