Magyar Idők: a Gyárfás-ügy mellékszál, gigantikus botrány jöhet

A kormánylap szerint az igazi bomba fél év múlva robbanhat.

A Magyar Idők szerint az újra elővett Fenyő-gyilkosság csak mellékszál lehet, Gyárfás Tamás, Portik Tamás és Ihász Sándor meg­gyanúsítása mögött egy olyan államtitkokkal tarkított ügy sejthető, amely az országos politikát is érzékenyen érintheti.

Korábban a Heti Válasz is egy nagyobb szenzációt jósolt, most pedig a kormánylap már azt is tudni véli, hogy a

gigantikus botrány kirobbanása legkorábban őszre várható

egy államtitkokat is érintő nyomozás után, mivel a Heti Válasz által említett titkosított ügy nem is Gyárfás Tamáson, jóval inkább Portik Tamáson keresztül kapcsolódik a politikához.

A kormánylap ezt követően hosszan ír arról, hogy az Energol Rt. egykori igazgatója maga is közeli kapcsolatokat ápolt szocialista és liberális politikusokkal.

