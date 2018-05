A turistaszezon elején zárták le a parkolót a Hősök terénél

Erről elfelejtettek szólni az utazási irodáknak, a buszosoknak és az idegenvezetőknek.

A Városliget Zrt. nem örül, hogy kiütöttek egy ligetvédőt, de szerintük a másik oldal is agresszív volt

Előzetes bejelentés nélkül lezárta a Műcsarnok mögötti ingyenes parkolót a Városliget Zrt., így a Hősök terére látogató turistákat szállító buszoknak most nincs szabályos lehetőségük a megállásra – derül ki a Zoom.hu tudósításából.

A portál információi szerint a Városliget Zrt. arról tájékoztatta az utazási irodákat, busztársaságokat és idegenvezetőket, hogy valamikor jövő tavasszal zárják le a parkolót közművesítés miatt. Ehhez képest húsvétkor szembesültek vele, hogy április első napjától lezárták a területet, de erről senkit nem értesítettek. Bár közművesítéssel indokolnak, a parkolóban nem folyik munka, csak néhány munkagép áll ott.

Mindez azért jelent gondot, mert már május elején naponta 200-300 turistabusz fordul meg a téren, egy hónapon belül ez a szám meg is duplázódhat. A parkolóban eddig 70-80 turistabusz fért el egyszerre, a bejáratott rendszer szerint a sofőr megállt, a turisták leszálltak, az idegenvezető 20-30 perc alatt megmutatta nekik az egyik legnépszerűbb turistalátványosságot, majd visszaszálltak és mentek tovább várost nézni.

Most úgy oldják meg a helyzetet a sofőrök, hogy a Műcsarnok előtt kiteszik a turistákat, majd az Olof Palme sétányon próbálják meg bevárni az utasokat. Mindkét művelet szabálytalan, akár 100 ezer forintra is büntethető, de nem tudni arról, hogy bárkit megbírságoltak volna, valószínűleg a közterület-felügyelők és a rendőrök is próbálnak alkalmazkodni a helyzethez.