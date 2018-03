Sci-fibe hajlik a Fidesz-KDNP kampányszövege

Teljesen eszement teóriákat talál ki a kormánypárt, most épp Hollik István arról, hova tenné a migránsokat az ellenzék.

A Fidesz-KDNP szerint „Soros emberei” arra készülnek, hogy migránsokat telepítsenek az üresen álló magánlakásokba. A KDNP-s Hollik István kedden a Fidesz.hu-nak arról beszélt, hogy Vágó Gábor, az LMP politikusa azt kezdeményezte, írják össze az üresen álló 150 ezer magánlakást. A képviselő meggyőződése, hogy Vágó mindezt Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjének megbízásából tette.

Ő összeírja, Karácsony Gergely pedig ezekbe az üresen álló lakásokba migránsokat telepítene be

– mondta Hollik. Szerinte Nyugat-Európában is először tömegszállásokon helyezték el a migránsokat, majd miután azok megteltek, lakásokba. A kormánypárti képviselőjelölt szerint ha április 8-án „Soros emberei” kerülnek hatalomra, akkor nemcsak laktanyákba, állami és önkormányzati ingatlanokba, hanem üresen álló magánlakásokba is migránsokat fognak telepíteni – számol be a sci-fi-szerű ötletről az MTI.

Hollikot az nem zavarta elmélkedésében, hogy Vágó az egyelőre egyik párttal sem megegyezett LMP jelöltje, és nem az MSZP-Párbeszédé, valamint senkinek sem érdeke a mai magyar politikai palettán bevándorlókat telepíteni magánemberek lakásába. Bár végül is egész mondandója nem volt köszönőviszonyban a valósággal.

(Kiemelt kép: 24.hu / Neményi Márton)