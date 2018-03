Svédországban rettegő magyarokkal ijeszteget a köztévé

Olyan pokoli képet fest az M1 az elmúlt két napban az északi országról, hogy ahhoz képest Bécs maga lehet a mennyország: a tanárokat késsel fenyegetik, az utcán nappal kirabolják a gyerekeket, sötétedés után már nem mernek kimenni az utcára az emberek.

Lázár János videója után a köztévén úgy döntöttek, egy észak-európai országon mutatják be azt, milyen károkat okoz a bevándorlás.

Az M1 a miniszterelnökséget vezető miniszterrel ellentétben azonban nem ment sehova, hanem itthon, a nemrég hazatérő svéd-magyar Natalie Contessával beszélgetett. Ő elmondta,

Magyarország jelenleg a legbiztonságosabb, mert mások a törvények, nem engedték be a migránsokat.

Egy történetet is elmesélt a köztévén: amikor metróval ment be a munkahelyére, egy stockholmi kórházba, egy bevándorló férfi megtámadta. Hiába kérte, nem segített neki senki a körülötte állók közül, mert ők is féltek, a rendőrség pedig nem jött ki. Szerencséje volt, hogy el tudott futni.

Sőt, állítása szerint olyan pokoli a helyzet Svédországban, hogy több rendőr inkább otthagyja a munkáját, mert őket sem védik meg. De ez még mind semmi, hiszen az egyetemi kórházban a kollégáinak a nyolcvan százaléka bevándorló, az orvosok és az ápolók is.

De az igazi horror elmondása szerint nem is ez, hanem hogy

a tanárokat késsel fenyegetik, az utcán nappal kirabolják a gyerekeket, házakat gyújtanak fel, Malmőben pedig minden nap lövöldözés van.

Ezek miatt is sok család tervezi, hogy elköltözik Svédországból, vonja le a következtetést.

Itt azonban nincs vége, a köztévé ugyanis szombaton folytatta sorozatát.

Újabb svédországi magyarok beszéltek arról az M1 aktuális csatorna Híradójának, hogy nem érzik magukat biztonságban a bevándorlók miatt

– írja az MTI.

Az M1 még mindig nem merészkedett ki a helyszínre, de telefonon kapcsolatba tudott lépni egy 80 éves férfival, aki arról beszélt, hogy az elmúlt években nagyon sokat romlott a közbiztonság Göteborgban, ahol él.

Neki is volt egy személyes története: őt egy 5-6 tagú, migránsokból álló csoport inzultálta. Azt is elmondta, hogy

sok helyen már nappal sincsenek biztonságban az utcán az emberek, ezért ő sötétedés után már ki sem mer menni.