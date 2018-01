Bionikus kézre gyűjt az elgázolt szakács

Gál Zoltánt egy hamari cselekedetéért brutálisan megbüntette a sors: elvesztette egyik kezét. A férfi viszont újra főzni akar.

Már éjfél felé járt az óra, amikor az éttermi munkát befejező Gál Zoltán a Petőfi híd alatt át akart szaladni a villamosvágányokon. Azonban a férfi megbotlott, elesett, a villamos pedig elsodorta. Az RTL Klub Híradója azért készített riportot vele, mert a szakácsként dolgozó 26 éves férfi a balesetben elvesztette az egyik kezét, de most bionikus kézre gyűjt, hogy újra dolgozhasson. Az viszont nem olcsó dolog, másfél millió forintba kerül csak az önrész (mert a tb támogatja a berendezést). Pénzt gyűjtenek most neki, ráadásul volt főnöke is visszahívta munkahelyére.

(Kiemelt kép: RTL Klub Híradó)