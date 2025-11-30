adventadvent első vasárnapjakarácsonyünnep
Advent

Ma van advent első vasárnapja: mit ünneplünk ilyenkor?

Natalia Ruedisueli / Getty Images
24.hu
2025. 11. 30. 10:14
Natalia Ruedisueli / Getty Images

Idén mára, november 30-ára esik advent első vasárnapja, de mégis mit jelent ez pontosan, és mit ünneplünk ilyenkor?

Az advent szó a latin adventus Domini, azaz az Úr eljövetele kifejezésből ered, ami Jézus Krisztus születésére utal. Az advent a keresztény országokban a karácsonyi időszak érkezését jelöli, ami négy héttel december 25-e előtt kezdődik – írja a National Geographic. Első napja a november 30-ához legközelebbi vasárnap, ami 2025-ben éppen november 30-ára esett.

Ebből adódóan a következő három adventi vasárnap

  • december 7-ére,
  • december 14-ére,
  • illetve december 21-ére

esik majd.

Advent minden vasárnapjához eltérő keresztény erények – szeretet, öröm, remény és béke – vannak rendelve, ezeken a napokon a hagyományok szerint gyertyát szokás gyújtani. Ezek az örökzöld koszúra helyezett gyertyák a téli időszak sötétjében az adventhez köthető fényességet szimbolizálják.

A modern adventi koszorúhoz négy gyertya tartozik, az első kettő és a negyedik hagyományosan lila, míg a harmadik rózsaszín. Hogy ennek a gyertyának miért különbözik a színe a többiétől, arról itt írtunk részletesen.

