Megnyitott az egyik legszebb magyar karácsonyház: 80 ezer izzóval világították ki

A szeretetet, a családot és a kereszténységet is szimbolizálja az a karácsonyi fényárban úszó varsányi ház, amelyet tulajdonosa idén már nyolcvanezer izzóval világított ki, írja a nool.hu.

Bárány Katalin 2015-ben költözött vissza Varsányba, majd 2017-ben kezdte el a hozzátartozói segítségével az ingatlan nagyszabású díszítését. A karácsonyház mára igazi látványossággá vált az adventi időszakban a településen.

Ebben az időszakban még Ausztriában dolgoztam, és ott találtam rá arra az égőfajtára, amelyet a mai napig használok a ház díszítésénél. Az első égősorokat természetesen több is követte, azonban előfordul, hogy néhány tönkremegy, de azokat mindig pótoljuk, illetve évről évre szerzek be újabbakat is. Ugyanakkor fontos szempont számomra, hogy meleg színű fényeket használjunk, mindössze azt az egy-két hideg fényű dekorációs elemet lehet megtalálni az udvaron, ami korábbról megmaradt