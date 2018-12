Megérkezett Trumpék hivatalos karácsonyi portréja

Donald Trump szmokingban, Melania Trump pedig elegáns fehér ruhában pózol az elnöki házaspár hivatalos karácsonyi portréján, ami a Fehér Ház karácsonyfáinak sűrűjében készült.

A képet Melania posztolta ki a Twitterére magyar idő szerint kedden este.

Merry Christmas from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump. @POTUS & @FLOTUS are seen Saturday, December 15, in their official 2018 Christmas portrait, in the Cross Hall of the White House in Washington, D.C. (Official White House Photo by Andrea Hanks) pic.twitter.com/nIuplZSDBe

— Melania Trump (@FLOTUS) December 18, 2018