A nők agya kisebb, de jobb, mint a férfiaké

A gráfelmélet a matematika egyik fontos ága. Alapfogalma a gráf: ez egy csúcsokból és a köztük futó élekből álló rendszer. Alkalmazása elterjedt az elektronikában és a számítástechnikában, újabban több más területen is felmerült az alkalmazása.

Ígérjük, nem “káromkodunk” többet, erre is azért volt szükség, mert az ELTE kutatói agyi gráfok vizsgálatával bizonyították: a női agy számos tekintetben jobb, mint a férfi agy.

A kisagyú férfiakról, nagyagyú nőkről, és a nemi alapokra visszavezethető különbségekről Grolmusz Vince matematikust, az ELTE PIT Bioinformatikai Csoportjának professzorát kérdeztük.

Agyunk számtalan sejtből áll, ezek közül a legfontosabbak a neuronok, azaz az idegsejtek. Az ingerület felvételére és vezetésére szolgálnak, bonyolult összeköttetésben állnak egymással. Kapcsolataik felderítése az évszázad tudományos eredménye lehetne, óriási előrelépést jelentene az agy megismerésében, és nyilvánvalóan számos betegség, állapot, rendellenesség gyógyításában. Csakhogy jelenleg reménytelen.

Mindeddig egyetlen élőlény, a C. elegans nevű fonalféreg összesen 302 agyi neuronjának kapcsolatrendszerét sikerült feltérképezni. A tudósok hatalmas energiát fektettek és fektetnek hasonló vizsgálatokba a muslinca esetében, ám az ő 100 ezer sejtjével még most is keményen dolgoznak. És akkor ehhez képest az emberi agyban 80 milliárd neuron található