Gaál Noémi időjósként is visszatér a képernyőre

Ahogy azt már korábban megírtuk, a jelenleg a TV2-vel Ázsiában realityt forgató Gaál Noémi június 4-től már az ATV-n tájékoztatja a nézőket a várható időjárásról.

Ezt most már hivatalosan is megerősítette közleményében a csatorna , amiből az is kiderül, egy másik időjós ugyanakkor viszont eltűnik a képernyőről: Gaál Noémi érkezésével egy időben ugyanis Onyutha Judit távozik a csatornától.

A borítóképen Onyutha Judit. Fotó: RTL Klub