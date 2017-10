170 milliónál is többel tartozik az RTL Magyarországnak Dirk Gerkens

A 24.hu információja szerint a bíróság elsőfokú ítélete alapján annál is többel tartozik a TV2 jelenlegi, és az RTL Magyarország egykori vezérigazgatója volt munkaadójának, mint ami a sajtóhírekben megjelent. A végösszeg mintegy 170 millió forint, de ebben már benne van az is, hogy Gerkensnek ki kell fizetnie kéthavi, összesen körülbelül 5,5 millió forintos telefonszámláját és vissza kell fizetnie felesége félmillió forint körüli, az RTL által kifizetett éttermi számláját, valamint a Való Világ Villa stúdióbérleti díjának túlszámlázását. Kiderült az is: Gerkens szabálytalan számlákat is befogadott regnálása alatt.

A napokban az Index nyomán már beszámoltunk róla, hogy pert vesztett Dirk Gerkens, az Andy Vajna filmügyi kormánybiztos tulajdonolta TV2 Média Csoport jelenlegi vezérigazgatója, aki azért indított pert volt munkahelye, az RTL Magyarország ellen, mert úgy vélte, jogellenes módon bontották fel 2015 márciusában a határozott idejű munkaszerződését, és ezért mintegy 340 millió forint körüli összeget követelt különböző jogcímeken a piacvezető tévétársaságtól. Gerkens azonban nemcsak hogy nem kapja meg az általa követelt összegeket, de a bíróság első fokú – ezért feltehetőleg fellebbezésre váró – ítélete alapján még neki kell fizetnie, az Index szerint nagyjából 120 millió forintot. A 24.hu információja szerint azonban a bírósági ítélet szerint ennél is többet, mostani árfolyamon 170 millió forint körüli összeget kell befizetnie a volt RTL-vezérnek az RTL Magyarország bankszámlájára, ha az ítélet jogerőre emelkedik. A bíróság ugyanis a legtöbb ponton elfogadta az RTL ellenkeresetét Gerkensszel szemben, aki a többi között még a felesége mintegy félmillió forintot kivető éttermi számláját is az RTL kasszájából fizettette ki, de ezt a tévétársaság utóbb jogszerűtlennek találta és visszakövetelte a volt vezérigazgatótól. Ezenkívül Gerkensnek be kell fizetnie a 2015. májusi és júniusi hátrahagyott telefonszámla-tartozását az RTL-nek, ami két hónap alatt nem kevesebb mint 5,5 millió forint összeget tett ki. Gerkens tartozásából a legnagyobb összeg abból fakad, hogy a bíróság megalapozottnak találta az RTL állítását, hogy az egyik beszállítói szerződés valójában programköltségekkel való visszaélést leplezett. Ezen kívül a Való Világ Villa stúdióbérleti díjának túlszámláztatása miatt is fizetnie kell a volt vezetőnek. Valótlan adattartalmú számlák Gerkenstől az RTL további jogcímeken körülbelül 65 millió forintot követelt arra hivatkozva, hogy vezérigazgatói időszaka alatt több tíz millió forintnyi összegben valótlan adattartalmú számlákat fogadott be a vállalat az RTL Nagytétényi út székházát akkoriban üzemeltető cégtől, amelytől egyébként Gerkens menesztését követően megvált az RTL. Az RTL Gerkenstől a személyi költségekre felvett millióit, valamint az áprilisi telefonszámlájának ellenértékét is szerette volna visszaszerezni. A bíróság szerint a Gerkens által okozott ezen károk összegszerűségét nem tudták kellőképpen bizonyítani, ezért ugyan mint a munkaszerződés felmondási okait a bíróság elfogadta, de az összegeket nem ítélte meg az RTL számára. A volt vezérigazgató biztos volt benne, hogy megnyeri a pert Dirk Gerkens egyébként egy idén tavasszal az Indexnek adott lapinterjúban még azt mondta, biztos benne, hogy neki kedvez majd a bíróság döntése. Márciusban lesz a következő meghallgatás, de szerintem hamar vége lesz, és számomra kedvező döntés születik. A pert azért indítottam ellenük, mert nem tartották be a szerződésem feltételeit, és nem fizették ki nekem azt az összeget, ami járt volna. Keressük az ügyben Dirk Gerkenst, ha reagál, arról beszámolunk. Borítókép: MTI, Szigetváry Zsolt

