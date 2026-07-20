Sikítva kért segítséget egy lány, akit követtek, majd fogdostak az utcán

Minősített szexuális kényszerítés bűntette miatt állítja bíróság elé a Kazincbarcikai Járási Ügyészség azt a férfit, aki az utcán molesztált, majd szexuális erőszakkal fenyegetett egy 13 éves lányt Kazincbarcikán.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a vádlott tavaly augusztusban látta meg az utcán sétáló lányt, akit követni kezdett és miután utolérte, fogdosni kezdte. Bár a lány elszaladt, a férfi egészen a társasházig követte, ahol ismét fogdosta és intim kapcsolatot akart tőle, amit a sértett elutasított és ellökte magától.

A lány sikítani kezdett, amire a ház egyik lakója kinézett az ablakból, emiatt a férfi elszaladt. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést kért a büntetlen előéletű 58 éves férfira azzal, hogy rendeljenek ki mellé pártfogót és végleg tiltsák el minden olyan foglalkozástól, amely során 18 évesnél fiatalabb személlyel kerülne kapcsolatba.

Egy másik férfi egy tizenéves lány előtt maszturbált a vonaton. Gyömrő polgármestere szerint szégyen, hogy hazaengedték a rendőrök a férfit a kihallgatása után.