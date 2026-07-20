Szakítottak a Temuval a magyarok

Érezhetően csökkent a Temuról érkező csomagok száma az Európai Unió új szabályozásának életbe lépését követően – állítja a Foxpost egy lapunkhoz eljuttatott közleményben. A vállalat azonban úgy látja, a Temu már elkezdett alkalmazkodni az új helyzethez, így egyáltalán nem biztos, hogy a mostani alacsony csomagszám állandósul.

Az Európai Unió július 1-től kezdődően új vámszabályokat vezetett be az EU-n kívülről érkező csomagok esetében. Eddig a 150 euró (körülbelül 53 ezer forint) alatti külföldi csomagokra nem kellett vámot fizetni az EU-ban, részben ez tette lehetővé a kínai online piacterek robbanásszerű növekedését. Az új szabályozás viszont megszünteti ezt a mentességet: 2026. július 1-től minden 150 euró alatti értékű, harmadik országból érkező csomagra csomagkategóriánként 3 eurós (nagyjából 1100 forint) egységes vám vonatkozik.

Az új vámszabályozással járó áremelkedés hatására látszólag sok magyar hagyott fel a temus rendelésekkel, legalábbis a Foxpost adataiból ez olvasható ki.

A saját hálózatunkban egyértelműen látszik a visszaesés. Természetesen csak azt látjuk, hogy a Foxposton keresztül mennyi Temu-csomag érkezik, de ezek száma az elmúlt időszakban jelentősen csökkent

– árulta el Radeczky Zoltán, a Foxpost ügyvezetője.

Radeczky szerint ugyanakkor korai lenne tartós trendről beszélni. A nemzetközi tapasztalatok alapján az ilyen visszaesések jellemzően átmenetiek: az amerikai és nyugat-európai piacokon néhány hónap után a forgalom nagyrészt helyreállt, miután az online piacterek alkalmazkodtak az új szabályozási környezethez.

A Temu esetében is várható hasonló alkalmazkodás, sőt a vállalat már dolgozik is európai raktárkapacitásainak bővítésén, ami lehetővé teheti, hogy a jövőben egyre több terméket uniós készletekből szállítson ki. Ez mérsékelheti az új vám- és importszabályok hatását, így a jelenlegi visszaesés idővel részben visszapattanhat.

Hogy miért lehet érdemes a kínai webshopok helyett más alternatívákat választani, arról alábbi cikkeinkben írtunk bővebben: