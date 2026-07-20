Lionel Messi: Óriási a fájdalom, mire ez a seb begyógyul

„Óriási a fájdalom, és időbe telik, mire ez a seb begyógyul. De én minden jóba belekapaszkodom” – írta közösségi oldalán Lionel Messi.

A meccsekbe, amelyeket megfordítottunk örökre az emlékezetünkben maradnak, egy egész ország támogatásába, amely ennek a csoportnak a kemény munkájával és erőfeszítésével együtt oda vezetett, hogy ismét a világ legjobbjai közé tartozunk.

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Hozzátette, egy ilyen vereség után nehéz értékelni, amit elértek, de ez a válogatott mégiscsak két egymást követő világbajnokságon döntőbe jutott.