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Lionel Messi: Óriási a fájdalom, mire ez a seb begyógyul

Argentina's forward #10 Lionel Messi kicks the ball during the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026.
PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
24.hu
2026. 07. 20. 20:07
Argentina's forward #10 Lionel Messi kicks the ball during the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026.
PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
A vasárnapi, Spanyolország elleni 1-0-s vereséget követően Lionel Messi, az argentinok nyolcszoros aranylabdása a közösségi oldalán posztolt.

„Óriási a fájdalom, és időbe telik, mire ez a seb begyógyul. De én minden jóba belekapaszkodom” – írta közösségi oldalán Lionel Messi.

A meccsekbe, amelyeket megfordítottunk örökre az emlékezetünkben maradnak, egy egész ország támogatásába, amely ennek a csoportnak a kemény munkájával és erőfeszítésével együtt oda vezetett, hogy ismét a világ legjobbjai közé tartozunk.

 

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Hozzátette, egy ilyen vereség után nehéz értékelni, amit elértek, de ez a válogatott mégiscsak két egymást követő világbajnokságon döntőbe jutott.

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