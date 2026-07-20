Nem maradhat büntetlen az argentinok tuskósága

A szövetség elemzi a játékvezetői jelentéseket és a mérkőzésről készült felvételeket, mielőtt döntene a szankciók kiszabásáról, írta a Marca.

A vizsgálandó incidensek között szerepel Leandro Paredes kiállítása, a csereként beállt argentin a lefújás után elvesztette a fejét. Történt, hogy a spanyolok berohantak ünnepelni, mire a frusztrált Nahuel Molina odanyomott egyet Rodrinak.

Erre Eric García számonkérte az argentin védőt, majd megérkezett Paredes, aki fellökte és torkon ragadta Garcíát, aztán Gavinak is nekiment.

De a FIFA vizsgálja a másodedző Roberto Ayala szerepét is, aki ugyancsak heves szóváltásba keveredett az ellenféllel, és meglökte Dani Olmót.

Ezen kívül FIFA értékelni fogja az argentin küldöttség a trófeaátadó ünnepségen tanúsított viselkedését, ahol több játékos is hátat fordított, miközben Spanyolország átvette az aranyérmeket.