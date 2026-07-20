Tízéves tervet, újraiparosítást hirdetett az új brit miniszterelnök, a brexit óta eltelt évtized után szükség is lesz rá

Benyújtotta lemondását hétfőn a brit miniszterelnöki tisztségről Keir Starmer. Az uralkodó, III. Károly elfogadta azt, és felkérte a Munkáspárt másik irányzatához – a „soft lefthez”, azaz a mérsékelt baloldalhoz – tartozó politikusát, a volt manchesteri polgármestert, Andy Burnhamet a kormányalakításra. Burnham, aki pár hete a makerfieldi választókerületben egyéni mandátumot szerzett az időközi választáson – ami a kormánytaggá válásának előfeltétele volt – elfogadta a felkérést.

Így ő lett tíz éven belül az ország hetedik miniszterelnöke, amire Burnham maga is emlékeztetett kormányfőként tartott első, hétfő délutáni beszédében. Sőt ennél is bizonytalanabb a helyzet, hiszen négy év alatt az ötödik brit miniszterelnök került most hatalomra. Nem véletlenül ígérte most hétfőn, első miniszterelnöki beszédében Burnham, hogy helyre kell állítaniuk a stabilitást a szigetországban.

Mielőtt még Burnham szónokolni kezdhetett volna, elődje, Keir Starmer búcsúzott el a kormányfői bársonyszéktől. Starmer alig több mint két évig (746 napig) állt a munkáspárti kabinet élén, úgy fogalmazott: munkája befejeződött, de kormányfőként sikerült Nagy-Britanniát erősebbé és „fairebbé”, azaz tisztességesebbé tennie. A gazdaságot külön kiemelte, amelyet szerinte úgyszintén megerősítettek 2024 óta.

Starmer utódja kevésbé volt lelkes a brit gazdaság eddigi teljesítményétől. Burnham politikai és gazdasági reformot hirdetett, szerinte azonban a hiba a nyolcvanas években történt, amikor a magángazdaság túlzottan teret nyert, illetve az ország irányítását túlzottan központosították. A volt manchesteri polgármester tehát – nem meglepő módon – a regionalizmus híve az ország kormányzását illetően.