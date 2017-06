Sokkal több pénzből működött a közmédia a tervezettnél

Összesen 87,55 milliárd forintból működött tavaly az MTVA. Ez az eredetileg tervezettnél 10 milliárd forinttal több.

Az Országgyűlés által korábban megszavazott 69,86 milliárd forint közszolgálati költségvetési támogatáson felül 7 milliárd forint pluszpénzt utalt a médiatörvény alapján Karas Monika, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke a közmédiának 2016-ban

– ez az NMHH tavalyi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló (T/15813 számú) törvényjavaslat 5. számú mellékletéből derül ki.

A közmédia egyébként ennél is több pénzből gazdálkodhatott, ugyanis egyrészt az eredetileg előirányzott 1,09 milliárd forint, kereskedelmi médiumokból származó médiaszolgáltatási díj helyett végül 1,16 milliárd forintot kaptak, másrészt a reklámbevételük az eredetileg 2016-ra előirányzott 6,67 milliárd forint helyett 9,32 milliárd forint lett.

(Az MTVA reklámidejét teljes egészében megvásárolta a Habony Árpád hitelezőjeként és az Orbán-kormány volt főtanacsadójaként is ismert Tombor András cége, az Atmedia, mely azután úgy profitál az ügyleten, hogy a bekerülési árnál jóval drágábban értékesíti a reklámperceket a piacon.)

Az MTVA így 2016-ban összesen a tavalyi évre előirányzott teljes bevétel 77 milliárd helyett végül 87,55 milliárd forintból gazdálkodott.

A TV2-től és a nem országos médiumokból több, az RTL-től és a Class FM-től kevesebb pénz jött

A médiaszolgáltatási díjból származó forrásuk növekedése úgy jön ki, hogy 66 helyett 88,4 millió forint jött be a TV2 Csoporttól, az RTL Magyarországtól származó bevétel viszont a várt 89,1 helyett csak 65,6 millió forint lett, ahogyan a tavaly analóg FM-frekvenciáját elvesztő Class FM-et működtető Advenio Zrt. esetében is csökkenés történt, hiszen az eredetileg tervezett 461,9 millió forint helyett csak 405,8 millió forint folyt be. A nem országos médiaszolgáltatási jogosultságokból eltervezett 474 millió helyett viszont 595,7 millió jutott az MTVA-hoz, vagyis e téren növekedés volt. Pályázati díjakból 54 helyett 44,9 millió forintot, médiaszolgáltatási kötbérből, bírságból, késedelmi kamatból pedig 23,0 helyett 33,8 millió forint került az MTVA-hoz.

A reklámbevételek és a médiaszolgáltatási díjak növekedésén felül az MTVA a legnagyobb bevételnövekedést annak köszönheti, hogy a médiatörvény 134. paragrafusának 5. bekezdése lehetővé teszi, hogy az NMHH elnöke kisegítse az állami médiavállalatot. Így került a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapba a plusz 7 milliárd forint.

