Martonyi János lemondott Áder alapítványának kuratóriumi tagságáról

Lemondott Martonyi János korábbi fideszes külügyminiszter a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi tagságáról, a helyére pedig Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia nemrég leköszönt elnöke került – derítette ki az RTL Híradó bírósági iratokból.

A híradó szerint Áder János volt köztársasági elnök alapítványának új főigazgatója Csepreghy Nándor lett, aki korábban Lázár János miniszterhelyettese volt. Csepreghy az RTL-nek azt mondta, korábbi pozíciójába tért vissza, a fizetése pedig havi nettó kétmillió forint.

Csepreghy Nándor kuratóriumi tagként 2022-ban – amit azt már akkor is megírtuk – valóban nettó kétmillió forintos fizetést kapott a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványtól. Akkor azzal indokolta a díjazást, hogy ő viszi az operatív ügyeket, gyakorolja az alapítványnál dolgozók feletti munkáltatói jogokat, és több mint tízmilliárd forintnyi vagyonért felel.

Napok óta tart a Magyar–Áder-vita

Magyar Péter miniszterelnök ez elmúlt héten többször is bírálta Áder Jánost és az általa alapított szervezetet. A kormányfő a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón „milliárdos pénzszivattyú-alapítványnak” nevezte az Áderhez köthető Kék Bolygót, vasárnap pedig azt kérdezte, mire kapott közvetlenül a választások előtt 7 milliárd forint közpénzt Áder János alapítványa a korábbi 18 milliárd mellé. Mint megírtuk, Magyar nem részletezte, mire utalt a 7 milliárdos összeggel.

A Kék Bolygó Alapítvány vasárnap közleményben reagált Magyar Péter állításaira. Azt írták, a miniszterelnök „arra ébredt”, hogy idén február végétől március végéig a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány a magyar állam támogatásával megszervezte a Planet Budapest fenntarthatósági expót és élményprogramot.

Áder János korábban szintén élesen reagált Magyar kijelentéseire. A volt köztársasági elnök felszólította a miniszterelnököt, hogy legkésőbb július 6-ig tegye közzé az őt törvénysértéssel vádoló állításait alátámasztó bizonyítékokat, vagy kérjen bocsánatot.

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványt Áder János még köztársasági elnökként hozta létre. A szervezet később bekerült a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok körébe. Az alapítványhoz kötődő cég 2021-ben pasaréti villát vásárolt, amelyben több más alapítvány mellett a Kék Bolygóhoz kapcsolódó gazdasági társaságok is működnek.

A parlament június elején elfogadott törvénymódosítása augusztus 31-i hatállyal megszünteti a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, köztük a Kék Bolygót is.