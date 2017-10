Ha nincs Woody Allen molesztási ügye, talán Hollywood legnagyobb botránya is elmarad

Nem véletlen, hogy éppen Woody Allen fia robbantotta ki a filmes szakma legnagyobb botrányát. A rendező hétéves lányát molesztálta, mégsem kapott kellemetlen kérdéseket, Harvey Weinsteint viszont kitaszította Hollywood.

Már az Oscar-akadémia és a cannes-i fesztivál vezetősége is elítéli Weinsteint

Hollywood eddigi legnagyobb botrányát robbantotta ki szinkronban a New York Times és a New Yorker. Az újságírók hosszú hónapokon át kutattak, és írták meg, amiről úgy tűnik, a filmes szakma évtizedek óta tud, csak eddig hallgatott róla. Harvey Weinstein a hatalmát használta ki a fiatal színésznőknél, zaklatta őket, sok áldozat pedig félt a következményektől. Féltek, hogy többé sehol nem kapnak munkát. Az egyik leghíresebb és legbefolyásosabb producerről van szó, aki több száz Oscar-jelölést szerzett a filmjeivel, a Good Will Huntingtól a Kill Billen, a Szerelmes Shakespeare-en és a Django elszabadulon át az Angol betegig mindenre rátette a kezét. Társalapítóként benne volt a Miaramax és a saját nevét viselő gyártócégekben, utóbbiból nem sokkal a megjelent cikkek után rúgták ki. Felesége, Georgina Chapman 10 év házasság után bejelentette a válást.

Weinstein sejthette, hogy nincs értelme felvennie a kesztyűt, a New York Times cikkére reagálva bocsánatot kért, és elmondta, hogy ő a 60-70-es években szocializálódott, akkor még más időket írtak.

Azonban azt határozottan tagadja a producer képviselete, hogy Harvey Weinstein nemi erőszakot követett volna el, állítják, hogy az aktusokba mind a két fél beleegyezett. Ennek ellentmond a New Yorker írása, amin történetesen Woody Allen fia, Ronan Farrow dolgozott.

Weinstein végleg elbukott, ki lesz a következő? Elárasztották az internetet a Weinstein üggyel kapcsolatos vallomások, napok óta ömlenek a hírességek nyilatkozai, akik korábban vele dolgoztak.

Egy héttel a New York Times sztorija után még mindig nehéz az internet olyan pontjára bújni, ahol nem botlunk Weinsteinbe. Egy szerdai lista alapján eddig 33 nő állt ki a nyilvánosság elé, hogy elmondja, hogyan közeledett hozzá a producer. Beszélt Gwyneth Paltrow, őt 22 évesen molesztálta, Angelina Jolie pedig minden apró részlet helyett annyit árult el, hogy rossz tapasztalatai voltak, ezért nem dolgozott többet Weinsteinnel.

Nagyon is valós az a fajta kontroll, amit sugároz. Már a jelenléte zavarba ejtő. […] Ő egy nagy ember, felülkerekedett rajtam.

– mesélte Lucia Evans, az egyik áldozat Farrow-nak.

Egyre csak nemet mondtam, de ez nem egyszerű. Egy nagy, dagadt férfi fel akar falni. Olyan, akár egy ijesztő mese.

– foglalta össze élményeit Asia Argento, egy olasz színésznő, akinek első filmjét 1999-ben Weinsteinék cége gyártotta.

Argentót még 1997-ben hívta fel Harvey Weinstein a francia Riviérán a hotelszobája egy partira. Buli nem volt, viszont Weinstein percek alatt fürdőköpenybe öltözött, arra kérte a színésznőt, hogy masszírozza meg, majd orálisan zaklatta. Asia Argento a mai napig bánja, hogy nem tiltakozott határozottabban, de nagyon félt. Félt, hogy Weinstein szakmailag megsemmisíti.

A nők úgy meséltek a szexuális zaklatásról, mint egy precízen előkészített tervről. Ugyanaz a lemez, Weinstein munkát, megbeszélést egyeztet, aztán mindenki nagy meglepetésére a hollywoodi csapat helyett csak Harvey Weinsteint találják a székében vagy éppen a hotelszobájában. A szerencsésebbek kimentették magunkat a kellemetlen szituációból, mások egyedül ragadtak a rámenős, nemet nem ismerő producerrel, aki akár kész volt könyörögni is a színésznőknek. Amikor az ígéretek kevésnek bizonyultak, jött a következő fázis. Nem kér sokat, csak 5 percet.



Nem csinálok semmit, a gyerekeim életére esküszöm.

– mondta szinte esedezve Harvey Weinstein annak a modellnek, akit előző nap félreérthetetlenül fogdosott.

Battilana Gutierrez a legközelebbi rendőrkapitányságra ment a fogdosás után, hamar felismerte, hogy mire megy ki a játék. Amikor a hotel aulájában volt találkozója Weinsteinnel, a férfi majdnem két perc kétségbeesett könyörgésbe kezdett, hogy Gutierrez csak a fürdőben legyen szíves leülni. Nem történik semmi, Weinstein lefürdik előtte, és kész. Amikor producer türelme elfogyott, rákérdezett a modellnél, hogy

ugye nem akarja 5 perc miatt felrúgni a barátságukat.

Gutierrez végül felrúgta, távozott a szállodából. Nincs egyedül, soha nem látott összefogás látszik Harvey Weinstein ellen. Hollywood megkerülhetetlen alakjából üldözött lett, aki magángépével repült messzire Los Angelestől egy rehabilitációs központba. Weinstein nem sokkal azután döntött az utazás mellett, hogy 22 éves lánya mentőt hívott hozzá, állítólag az öngyilkosságot fontolgatta. Eddig nem volt olyan színész vagy színésznő, aki ne vállalt volna bármelyik díjátadón egy ölelkezős képet, most viszont a tömeg azt küldi melegebb éghajlatra, aki kiáll Harvey Weinstein mellett.

Így tett Lindsay Lohan, szét is szedték. A divattervező Donna Karant szintén bocsánatkérésre bírták, miután a klasszikus minek ment oda érvvel védte meg a producert. Úgy fogalmazott, hogy talán nem kellett volna olyan kihívó ruhákat felvenniük a lányoknak, szinte kérték, hogy Harvey Weinstein megfogdossa őket. Mia Farrow a Twitteren válaszolt, hogy

akkor ő bizony nem kér a tervező ruháiból.

Weinstein simán megúszhatta volna

Ahogy egyre többen beszélnek, világosan kiderül: mindenki tisztában volt azzal, hogy Harvey Weinstein gond nélkül használta ki, hogy nélküle egy senki vagy Hollywoodban. És ebből következik, hogy megvoltak az eszközei, hogy megakadályozzon, vagy legalábbis késleltessen egy leleplező cikket.

Több mint 10 évvel ezelőtt, 2004-ben a New York Times már lehozta volna az egész történetet, mégsem jött össze. Olyan híreket is olvashattunk, hogy a szinte kész Weinstein-portrét Ben Affleck és Matt Damon akadályozták meg, akik szintén a producernek köszönhetik a pályájukat. Damon a Deadline-nak tagadta, hogy kezeskedett volna a kollégájáért, azt mondta, ilyesmit senkiért nem tenne meg. Mindeközben a mellékszál másik szereplője,

Ben Affleck is egyre kellemetlenebb helyzetbe került, miután olyan régi felvételeket húztak elő róla, amin nőket fogdosott.

A Weinstein-sztorin évekig dolgozott a New York Times két újságírója, Ronan Farrow-nak pedig 10 hónapnyi munkája van a cikkében. De egyáltalán nem volt biztos, hogy lehozhatja az írását, illetve hogy sikerül találnia egy olyan felületet, ami vállalja az esetleges következményeket. Egyrészt Farrow-t személyesen is megfenyegette Harvey Weinstein, másrészt eredetileg az NBC adta volna le, ahogy kamera előtt elmondják az áldozatok a saját történetüket. Ronan az CNN-nek elmondta, hogy azért kellett ennyit várni, mert a molesztált nőknek nem volt egyszerű rábólintaniuk egy ilyen felkérésre. Az NBC februárra tervezte az adást, éppen az Oscar-időszakra, amikor pláne felforgatta volna Hollywoodot a botrány. Rose McGowan –aki beszélt a New York Times-nak – viszont a Hollywood Reporter forrásai szerint visszatáncolt az egyeztetések után, valószínűleg az ügyvédek tartottak Weinstein jogi lépéseitől. A színésznőt 1997-ben zaklatta a producer, és egy 100 ezer dolláros csekkben állapodtak meg, hogy Weinstein elkerülje a következményeket.

Farrow összesen tizenhárom nővel beszélt, aki névtelen akart maradni, azzal lebeszélte, hogy hangját eltorzítják, arcát kitakarják a felvételeken. Végül azonban az NBC arra hivatkozott, hogy nincs elég kész anyag ahhoz, hogy vállalja a sztorit, így Ronan Farrow-nak új médiumot kellett keresnie. A New Yorker bevállalta, és videó helyett egy hosszú, tíz fejezetes cikkben hozza le az anyagot.

Érdekes az is, hogy az NBC nem először visszakozik hasonló ügyben. Tavaly az amerikai választások előtt lehozhatták volna Donald Trump kiszivárgott hangfelvételét, amin elmondta, hogy

bármit megtehetsz a nőkkel, ha híres vagy.

Kísértetiesen egyezik Trump üzenete Weinsteinével, és elég furcsa, hogy vajon az NBC miért passzolta tovább a Washington Postnak, most pedig a New Yorkernek a lehetőséget.

Egy kőkemény szembenézés

Woody Allen és Mia Farrow fia nem most kezdte az újságíró szakmát, évek óta komoly lapoknak dolgozik, az NBC-n saját műsora van. Allen és Farrow 1980-ban jöttek össze, és 12 évig voltak együtt. Sosem házasodtak össze, és sokaknak megmaradt a kapcsolatukról, hogy New Yorkban a Central Park ellenkező oldalán éltek. Két gyereket adoptáltak, Dylan és Moses Farrow-t. Egy közös fiuk született, az újságíró, Ronan Farrow. Mia Farrow tett már olyan célzásokat, hogy igazából Frank Sinatra a biológiai apa, de DNS-vizsgálat híján csak találgathatunk.

Ronan Farrow korábban beleásta magát Bill Cosby tárgyalásába is. A humorista állítólag több nőt is elkábított a 2000-es években, és megerőszakolta őket. Ahogy Weinsteinnél, úgy Cosbynál is folyamatosan jelentkeztek az áldozatok.

Farrow két évvel a Weinstein-botrány előtt egy számára sokkal kellemetlenebb témában is állást foglalt, és alighanem akkori kőkemény szembenézése önmagával és apja tetteivel is hozzájárult ahhoz, hogy újságírói munkája ebbe az irányba fordult.

Ronan Farrow testvére, Dylan Farrow 2014-ben egy nyílt levélben beszélt arról, hogy nevelőapja, Woody Allen szexuálisan zaklatta gyerekkorában. Úgy kezdte a New York Times-ban megjelent írását, hogy

neked melyik a kedvenc Woody Allen-filmed? Mielőtt válaszolnál, tudnod kell, hogy amikor 7 éves voltam Woody Allen megfogta a kezem, és felvitt egy sötét, gardróbszerű padlásra a második emeleten. Azt mondta, hogy feküdjek a hasamra, és játsszak a bátyám elektromos vonataival. Aztán szexuálisan zaklatott.

Woody Allen történetéhez hozzátartozik, hogy élettársa, Mia Farrow akkor hagyta el, amikor rájött, hogy a rendező viszonyt folytat Koreában született nevelt lányukkal. Soon-Yi Previn 1997-ben házasodott össze Allennel, még mindig együtt vannak.

Miután Dylan Farrow beszélt a gyerekkori traumájáról, testvére két évvel később írt egy hosszú cikket a Hollywood Reporterben, hogy mindenki tisztán lásson a Woody Allen-ügyben.

Könyörögtem a nővéremnek, hogy ne álljon ki a nyilvánosság elé, és ne nagyon beszéljen róla a riportereknek. Szégyellem, hogy ezt tettem. A szexuális zaklatással kapcsolatban bármi könnyebb, mint felvállalni, beszélni róla, szembesülni a következményekkel.

És leírt még egy nagyon fontos igazságot a saját apjáról, és arról, hogy miért ússzák meg általában a hírességek szexuális visszaéléseket.

A cikk megjelenésekor Woody Allen éppen Cannes-ban promotálta a legújabb filmjét, a Café Societyt. A vörös szőnyeges felvonuláson ott állt mellette Jesse Eisenberg és Kristen Stewart, és Ronan Farrow kimondta helyettünk is, amivel mindenki tisztában volt. Pár hónappal a nyílt levél után egy riporter sem fogja kérdezni Allent a molesztálásról. Ez nem odavaló, inkább rá se tértek, mintha meg se történt volna.

Ez a fajta hallgatás nemcsak rossz, hanem veszélyes is. Azt üzeni az áldozatoknak, hogy nem éri meg a megaláztatást, hogy feltegyék a kezüket. Sokat elmond ez a társadalmunkról, hogy elfordítjuk majd a fejünket, hogy nem veszünk róla tudomást, kijelöli, hogy ki számít, és ki nem.

Harvey Weinstein ügyét és az áldozatok történeteit jelenleg a New York-i és londoni rendőrség vizsgálja.

Borítókép: Araya Diaz/Getty Images for The Weinstein Company