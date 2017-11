Fizetős online újságot indít az Index volt főszerkesztője

Új lapot csinálok, az olvasókkal, az olvasóknak

– jelentette be a Facebookra is feltöltött videójában Dudás Gergely, az Index korábbi, a tavaszi tulajdonosváltás után távozó főszerkesztője, aki szerint 2018 tavaszán elindulhat a Politis.hu, egy csak előfizetőknek elérhető, tisztán közéleti online hírportál. Dudás a legnagyobb magyarországi hírszerkesztőség létrehozását tervezi, több mint 30 fős profi stábbal, a legjobb újságírókkal. Vidéki tudósítókat is ígér azokba a megyékbe, ahol legalább háromezer előfizető lesz.

Mindennek a feltétele az, hogy legyen harmincezer előfizető, aki hajlandó évi tízezer forintot áldozni az újságra. Ha nem jön össze a 300 millió forint, minden befizető visszakapja a pénzét.

Dudás azonban biztos benne, hogy összejön, és létrejön egy független és befolyásolhatlan hírportál. Részletek Dudás terveiről és a finanszírozásról itt.