Egy nap alatt 27 kitörést produkált a Nap, erős geomágneses vihar érheti a Földet

Egyetlen nap leforgása alatt 27 napkitörést produkált egy napfolt, köztük az elmúlt egyik legerősebbjét is. A február 1. és 2. között tapasztalt kiugró aktivitás következtében erős geomágneses vihar érheti a Földet, amely nyomán február 5-én sarki fény feltűnésére is számíthatunk.

Amint a Live Science írja, csillagunkon az elmúlt napokban szokatlanul nagy napfolt keletkezett, amely a 4366-os régió nevet kapta. Február elején számos flert produkált, amelyek közül legalább négy a napkitörések legerősebb, X kategóriájába sorolható. A napkitöréseket egy négy betűből (növekvő sorrendben: B, C, M és X) álló skálán osztályozzák, amelyen mindegyik kategória az előzőnél tízszer erősebb kitörést jelöl.

A 4366-os régió legerősebb flere X8,1-es besorolást kapott, ezzel 2024 októbere óta a legerősebb napkitörésnek számít.

A fler következtében létrejött koronakidobódás egyenes a Föld felé indult, az előrejelzések szerint nem sokkal bolygónk mellett fog elhaladni február 5-én, de elképzelhető, hogy érintkezik is vele. Ebben az esetben a benne található töltött részecskék elérhetik a Föld mágneses mezejét, úgynevezett geomágneses vihart idézve elő.

Amennyiben ezek a részecskék behatolnak felső légkörbe is, összeütköznek az ott található oxigén- és nitrogénrészecskékkel, amelyek ennek hatására különböző színű fényt bocsátanak ki. Így jön létre a sarki fény.

Az idei évben még sok hasonló esetre számíthatunk, a Nap ugyanis egészen 2026 közepéig 11 éves ciklusának legaktívabb időszakát éli. Az elmúlt hónapokban többe geomágneses vihart is átvészelt bolygónk, ezekről alábbi cikkeinkben számoltunk be: