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Tudomány

Ezért lett a lengyelek védőszentje egy magyar királylány

Aleksander Lesser / Wikimedia Commons
24.hu
2026. 07. 17. 03:40
Aleksander Lesser / Wikimedia Commons

Anjou Hedvig lengyel királynő, I. (Nagy) Lajos magyar és lengyel király kisebbik lánya, 1399. július 17-én hunyt el. Az uralkodónőt legendás bőkezűsége miatt alattvalói már halála után szentként kezdték el tisztelni – írja a Rubicon.

Hedvig 1373 táján született, apja halála után, 1382-ben ülhetett a lengyel trónra, a magyar koronát pedig idősebb testvére, Mária viselhette. Mindössze 10 évesen lett királynő, uralkodóként a keresztény hit terjesztése, a művelődés támogatása és az elesettek segélyezése vált fő céljává.

Bőkezű adományainak köszönhetően újra megnyitott a krakkói egyetem, ezenfelül saját vagyonából támogatta a művészek, tudósok munkáját, kórházakat alapított, amelyekben gyakran személyesen is ápolta a betegeket. A legendák szerint szokása volt az is, hogy élelmet csempészett ki a palotából a szegény nép számára, egy másik történet pedig arról szól, hogy palástja egy alkalommal visszaadta egy vízbe fulladt ember életét.

A jóságos királynő csupán 26 évesen, 1399. július 17-én, első gyermekének megszületése után gyermekágyi lázban hunyt el. Hedviget végül II. János Pál pápa avatta szentté 1997-ben.

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