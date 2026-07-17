Ezért lett a lengyelek védőszentje egy magyar királylány

Anjou Hedvig lengyel királynő, I. (Nagy) Lajos magyar és lengyel király kisebbik lánya, 1399. július 17-én hunyt el. Az uralkodónőt legendás bőkezűsége miatt alattvalói már halála után szentként kezdték el tisztelni – írja a Rubicon.

Hedvig 1373 táján született, apja halála után, 1382-ben ülhetett a lengyel trónra, a magyar koronát pedig idősebb testvére, Mária viselhette. Mindössze 10 évesen lett királynő, uralkodóként a keresztény hit terjesztése, a művelődés támogatása és az elesettek segélyezése vált fő céljává.

Bőkezű adományainak köszönhetően újra megnyitott a krakkói egyetem, ezenfelül saját vagyonából támogatta a művészek, tudósok munkáját, kórházakat alapított, amelyekben gyakran személyesen is ápolta a betegeket. A legendák szerint szokása volt az is, hogy élelmet csempészett ki a palotából a szegény nép számára, egy másik történet pedig arról szól, hogy palástja egy alkalommal visszaadta egy vízbe fulladt ember életét.

A jóságos királynő csupán 26 évesen, 1399. július 17-én, első gyermekének megszületése után gyermekágyi lázban hunyt el. Hedviget végül II. János Pál pápa avatta szentté 1997-ben.

Magyarország évezredes története bővelkedik a hősi halottakban, sorsdöntő csatákban, árulásokban és merényletekben. Múltunk bizonyos eseményei még a legizgalmasabb filmek történéseit is felülmúlják, ezek közül lapunk sokat cikk formájában dolgozott fel. Íme néhány ezek közül: