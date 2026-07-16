magyar történelemkároly róberttörténelemközépkor
Tudomány

Kínzó betegségben halt meg Károly Róbert

24.hu
2026. 07. 16. 08:18

Károly Róbert, Magyarország történetének egyik legjelentősebb uralkodója 684 éve, 1342. július 16-án hunyt el. Ő volt hazánk első Anjou uralkodója, aki véget vetett az Árpád-ház kihalását követő interregnum zűrzavarának. A nápolyi származású király stabilizálta az ország gazdasági, politikai és katonai helyzetét, és Magyarországot Közép-Kelet-Európa vezető hatalmává emelte – írja a Rubicon.

5 fotó

Károly Róbert anyai ágon V. István király dédunokája volt, így formálhatott jogot a magyar koronára. Már III. András, az utolsó Árpád-házi király uralkodása alatt trónkövetelőkén lépett fel – mindössze hétévesen –, mivel András királyi származásával kapcsolatban kétségek merültek fel. 1300 júliusában szállta partra Magyarországon, ahol a horvátok támogatásával sereget gyűjtött magának.

Miután III. András 1301 januárjában elhunyt, Károly Róbert lett a legesélyesebb királyjelölt, ám a trónt mégsem foglalhatta el. Az országgyűlés ugyanis 1301-ben Premysl Vencelt, majd 1305-ben Wittelsbach Ottót hívták meg királynak, valódi hatalmat azonban egyikük sem tudott gyakarolni a megerősödött bárói családok miatt. Károly Róbert 1308-ban kapta meg a királyi címet – bár megkoronázása csak 1310-ben történt meg –, és nem sokkal később neki is látott a hatalmaskodó oligarchák elleni küzdelemhez, az országegyesítéshez.

A kiskirályok letörése tekinthető az uralkodó egyik legnagyobb érdemének, hiszen ezzel megakadályozta, hogy Magyarország a hercegségekre darabolódott Lengyelország sorsára jusson. Miután Károly Róbert az ország döntő részét uralma alá hajtotta, nekilátott hatalma megszilárdításához. Gazdasági intézkedéseivel sikeresen feltöltötte a királyi kincstárat, bevezette a értékálló aranyforintot, elterjesztette a lovagi eszményt, költészetet és életformát, valamint felpezsdítette az ország kulturális életét.

Károly Róbert csaknem 34 évnyi uralkodás után, hosszú és kínzó betegségben hunyt el Visegrádon. Thuróczi krónikája így ír haláláról:

Ezután a gyakran említett Károly király állandóan nagy nehéz betegségekkel kínlódott, melyek hosszú időn át főképpen lábaiban gyötörték és módfelett hatottak reá. Végéhez érkezvén, az Úr ezerháromszáznegyvenkettedik évében, felvirradván a Boldog szűz Margit ünnepét legközelebb követő szerdai nap, az ő várában, vagyis visegrádi lakóhelyén dicséretes véggel költözött az Úrhoz.  Testét a fehérvári egyházban rejtették a föld ölébe.

Károly Róbert a visegrádi palota mellett szívesen időzött a közelben található ipolydamásdi vadászkastélyban is, ahová az országos gondok elől vonult vissza. Ennek az épületnek a romjai az elmúlt évtizedekben méltatlanul elfedetté és elhanyagoltá váltak, idén viszont civilek öszefogásának köszönhetően új életre kelt. Az átalakulásáról szóló riportunk ide kattintva olvasható el.

Kapcsolódó
Középkori épületek tucatjai állnak elfeledetten Magyarországon, most esélyt kapnak egy új életre
Középkori várak, templomok és egyéb épületek várják a lassú pusztulást Magyarország erdeiben. A BozótBrigád magára vállalta, hogy hazánkat járva kiszabadítja a növényzet fogságából az elfeledett műemlékeinket.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Osztie Zoltán plébános megerősítette, hogy Magyar Péter a Sátán eszköze
Brutális órabéreket számoltak el Balásy cégei a kormányzati munkákra
Ukrán dróncsapásban meghalt a Roszatom főmérnöke
350 gramm kristállyal utazott egy pécsi önkormányzati képviselő, amikor lecsapott a kommandó
Melléthei-Barna Márton: Másfél-két éven belül új választási törvényt fogadunk el
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik