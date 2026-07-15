Kemenesi Gábor: Milliárdokat locsoltak el rá, és felbecsülhetetlen károkat okozott a permetezéses szúnyoggyérítés

„Nagyon jó az irány, másfél évtizednyi küzdelem, számtalan szakmai anyag, konferencia, adatkérés és levelezés után végre Európa útjára lépünk a szúnyoggyérítésben” – fogalmaz Dr. Kemenesi Gábor virológus új bejegyzésében. A kutató ezzel arra reagált, hogy Gajdos László élő környezetért felelős miniszter nemrég bejelentette, véget vetnek a kockázatos és elavult kémiai szúnyoggyérítésnek.

Amint Kemenesi írja, más szakértőkkel együtt mintegy másfél évtizede küzdenek azért, hogy változtassanak a Magyarországon bevett rossz gyakorlaton, széles körben alkalmazott permetezéses szúnyoggyérítésen. Ezzel a módszerrel ugyanis káros, ráadásul többnyire hatástalan szereket juttatnak a levegőbe, sokszor teljesen indokolatlanul. Az ilyenkor kipermetezett rovarölők tömegesen pusztítják el a hasznos, sőt védett rovarokat, miközben sok szúnyognak meg sem kottyannak, hiszen jelentős rezisztencia alakult ki bennük. Egy korábbi kutatás szerint minden permetezés során elhullott szúnyogra nagyjából száz másik elpusztult rovar jut.

A permetezéseket ráadásul egyetlen szűk vállalkozói kör végzi, amely erősen versenyszűkítőnek tűnő közbeszerzési eljárások révén nyert el sok milliárd forintnyi közpénzt, és az előző kormányok alatt teljesen leuralta ezt a tevékenységet.

A másfél évtized alatt, akik fel mertek szólalni a gyakorlat ellen (jómagam is), álnéven küldött leveleket vagy névtelen rágalmazóleveleket kaphattak a munkahelyükre, a feletteseiknek címezve, bizonyítékul „valakik” rendkívül erős anyagi érdekeltségére. A másfél évtized alatt a gyérítést végző vállalkozói körtől csak félmosolyokat és vállvonogatást kaptunk a szakmai kérdésekre és javaslatokra

– olvasható Kemenesi bejegyzésében.

A kutató szerint az elmúlt 15 évben a kémiai szúnyoggyérítés felmérhetetlen ökológiai károkat okozott, ráadásul a „permetezésre ellocsolt pénzből” mára Európa egyik legmodernebb betegségjelző és csípőszúnyog-kezelési rendszerét lehetett volna létrehozni.

Nyugat-Európában ma már szinte kizárólag a biológiai szúnyóggyérítést alkalmazzák, amelynek lényege, hogy olyan szelektív biológiai ágenseket juttatnak a szúnyogok szaporodóhelyeire, amelyek kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítják el. Magyarországon ez az eljárás teljesen háttérbe szorult, Gajdos László ígérete szerint azonban a Tisza-kormány változtat ezen.

A kémiai és biológiai szúnyoggyérítési módszerekről alábbi cikkeinkben érhetők el további információk: