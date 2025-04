Forradalmi szúnyoggyérítési technikát fejlesztettek ki magyar kutatók

Új hordozóanyagot fejlesztettek ki a biológiai szúnyoggyérítéshez magyar kutatók – derül ki a Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) közleményéből. A találmány amellett, hogy az eddigieknél jóval hatékonyabb, még környezetbarát is.

A szúnyoggyérítés kérdése egyre fontosabb téma, mivel már hazánkban is egyre nagyobb számban jelennek meg potenciálisan súlyos betegségeket terjesztő inváziós fajok is. A legismertebb gyérítési mód, amivel nyaranta találkozhatunk, az úgynevezett vegyszeres gyérítés, permetezés. Az ilyenkor használt szerek azonban nemcsak a vérszívókat, hanem sok más hasznos élőlényt, például a méheket is elpusztítják, komoly ökológiai kárt okozva.

Éppen ezért fontos kutatások zajlanak az olyan szelektív biológiai ágensek kifejlesztésére, amelyek kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítják el. A biológiai gyérítés nehézsége azonban, hogy ezeket a szereket egy jóval kisebb területre kell kijuttatni, gyakran sűrű növényzettel borított élőhelyekre, így a szerek sokszor nem jutnak el a vízfelszínig, ahol a lárvák táplálkoznak, és ahol ki kéne fejteniük hatásukat.

Megoldásként a hatóanyagot valamilyen hordozóra, például homokra vagy műanyagra rögzítik, ám ezekkel az anyagokkal az a probléma, hogy károsíthatják a környezetet, a növényzetet. A HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont munkatársai, együttműködésben az ELTE TTK Kémiai és a Fizikai és Csillagászati Intézet, valamint a Bay Zoltán Kutatóintézet szakértőivel ezért egy új, környezetbarát és egyben hatékony hordozógranulátum kifejlesztésébe kezdett.

Módszerük kombinálja a gipsz, a cement és a karboximetil-cellulóz (ismertebb nevén tapétaragasztó) tulajdonságait. A szemcsés készítmény a vízfelszínre szórva lebeg, részecskéiből pedig hosszú időn keresztül oldódik ki a szúnyoglárvákra ártalmas méreg. Idővel aztán vízzel telítődve, természetes anyagként süllyed az aljzatra, ahol el is bomlik.

A kutatók szerint e módszer komoly jelentőséggel bír hazánk természetese vizeinek, kiemelten a turisztikai jelentőséggel is bíró Balaton, a Velencei- és a Fertő tó megóvása érdekében.