Gajdos László bejelentette: véget vetnek a kockázatos és elavult kémiai szúnyoggyérítésnek

A vízparton vagy annak közelében élők évek óta érzékelhetik, hogy a szúnyoghelyzet folyamatosan romlik. Ennek többek közt az az oka, hogy az Európai Unió legtöbb tagállamával szemben Magyarországon még mindig a kockázatos és elavult kémiai gyérítést preferálják a biológiai megoldás helyett.

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint ez a módszer nemcsak a környezetet terheli, de súlyosan hatástalan is.

A néhány évvel ezelőttig használt hatóanyagnál minden 1000 elpusztított rovarból mindössze 1 volt szúnyog és a napjainkban alkalmazott szerek esetében is minden 100 elpusztított rovarból csupán 1 a szúnyog.

– írta. A Tisza-kormány minisztere szerint a fenntartható alternatíva a célzott, biológiai szúnyoglárvairtás. Míg Nyugat-Európában 98 százalékban ezt alkalmazzák, itthon ez az arány sajnos majdnem fordított.

Emiatt bejelentette: az Élő Környezetért Felelős Minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása.

Mint arra a Nyíregyházi Állatpark korábbi vezetője felhívta a figyelmet: az átállás azért is fontos, mert a következő időszakban a vízmegtartási programok miatt a jövőben nőni fog a szúnyogok természetes szaporodóhelyeinek száma.

Emellett pedig egyre nagyobb kihívást jelent az invazív szúnyogfajok megjelenése Európában és Magyarországon is. Az általuk terjesztett betegségek a háziállatokat (pl. kéknyelv-betegség), a társállatokat (pl. szívférgesség) és az embert is (pl. nyugat-nílusi láz) veszélyeztetik.