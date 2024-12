Állatokat fertőző vírus miatt kellett átírni egy adventi vásár programját

Törölni kellett egy angliai város karácsonyi vásárának programjából a rénszarvasok felvonulását – írja a BBC. A döntés hátterében a kéknyelvbetegség állt.

Az állatoknak a Beverley Festival of Christmas december 1-i eseményén kellett volna fellépniük, de a rendezvény a vírusos fertőzés miatti korlátozások alá eső zónában található. A szigorításokat szeptember 12-én vezették be, miután a környezetvédelemért is felelős minisztérium azt közölte, hogy a bizonyítékok alapján fennáll a kéknyelvbetegség vírusának bizonyos mértékű helyi terjedésének veszélye.

A szúnyogok által hordozott kórokozó az embereket nem fenyegeti, többek között szarvasmarhákat, juhokat és szarvasokat képes megfertőzni.

Ezeknél az állatoknál nyelési problémákat, sántaságot és merevséget idézhet elő.

Nick Coultish, East Riding of Yorkshire tanácsosa kiemelte: csalódottak, ám az állatok jóléte a legfontosabb. „A Környezetvédelmi, Élelmiszerügyi és Vidékügyi Minisztérium utasítása szerint nem utazhatnak a területünkre” – tette hozzá.

A Beverley Festival of Christmast minden évben megrendezik, a vásáron több mint 120 standon árulnak élelmiszereket és karácsonyi ajándékokat.