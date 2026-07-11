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Tudomány

Mohácsi csata: az elején úgy tűnt, győztek a magyarok

24.hu
admin Bihari Dániel
2026. 07. 11. 13:08
24.hu
Magyar támadás nyitotta meg a mohácsi csatát, elsöpörték, szétkergették a ruméliai lovasságot – egy darabig úgy tűnt, győztünk. Aztán megjelentek az anatóliaiak és a szultáni sereg, immár több mint 80 ezer török állt szemben 24–26 ezer keresztény katonával. A mohácsi csatát bemutató sorozatunk mostani részében az 1526. augusztus 29-én vívott ütközetet járjuk körbe részletesebben, ami kicsit sem hasonlít a képzeletünkben élő középkori összecsapásokhoz, és valójában nem is lett vége, inkább csak abbamaradt. Ráadásul néhány magyar nemes kis híján levágta Szulejmán szultánt.

A drávai átkelés után I. Szulejmán szultán elképesztő méretű, 100 ezres hadserege – ebből nagyságrendileg 80 ezer fő volt ténylegesen harcoló katona, de a többiek is fegyvert fogtak szükség esetén – napokig bolyongott a Dráván túli mocsarakban. Toronyiránt tört előre, mert tudta, hogy II. Lajost Mohács környékén kell keresnie: fő célja a király legyőzése, majd – hadjáratát megkoronázandó – Buda elfoglalása volt. A magyarok az Eszék és Mohács között a Dunába futó Karasica-pataknál várták, Tomori Pál és 6–10 ezer vitéze a mohácsi csat előtt öt nappal fényes győzelmet aratott az előrenyomuló ellenségen. Állítólag háromezer oszmán katona maradt a csatatéren, a magyarok végül mégis visszavonultak – erről szólt az előző rész a mohácsi csatát bemutató sorozatunkból, amelyben többek között a Szapolyai János „késéséről” és „árulásáról” szóló hiedelmeket is cáfoltuk.

A folytatásban maga a történelmi összecsapás, 1526. augusztus 29-e délutánjának krónikája következik a legfrissebb kutatások eredményei alapján. Kiderül, hogy az első kört a magyarok fölényesen behúzták, és nemeseink egy kisebb csapata csaknem elérte magát Szulejmán szultánt. Illetve az események cseppet sem követték a képzeletünkben élő „klasszikus középkori csaták” forgatókönyvét, amelyekben az ellenfelek felsorakoznak, összecsapnak, majd a vesztes futásnak ered, a győztes pedig ünnepel. Dr. B. Szabó János történésszel, hadtörténésszel, a Budapesti Történeti Múzeum tudományos munkatársával beszélgettünk.

Varga Jennifer / 24.hu B. Szabó János történész.
A cikk tartalmából

Cikkünk folytatásából többek között kiderül:

  • bizonyos szempontból a magyarok visszavonultak, amivel időt nyertek;
  • a király nap nap után csatarendbe állította seregét, de az oszmánok nem jöttek;
  • hiba volt-e aznap is hadrendben várakozni;
  • elsöprő magyar rohammal indult a történelmi összecsapás;
  • menekülő oszmánok a vereség hírét vitték Szulejmánnak;
  • a török ágyúkkal és a janicsárok falával nem lehetett mit kezdeni;
  • Szulejmán szultán élete is veszélybe került;
  • illetve a mohácsi csatának nem volt klasszikus értelemben vége.
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