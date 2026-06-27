akciórádiuszdrávamohácsmohács500-sorozat
Tudomány

Senki nem akart Eszékre bezárkózni és meghalni

24.hu
admin Bihari Dániel
2026. 06. 27. 17:00
24.hu
Szulejmán meglepő, váratlan útvonalon közeledett Mohács felé. A Dráván való átkelését a magyarok nem tudták megakadályozni, de talán nem is lett volna jó ötlet: mai szemmel is úgy tűnik, öngyilkos vállalkozás lett volna. A mohácsi csata 500. évfordulójára készült sorozatunk legújabb részében a híres oszmán akciórádiusz átlépéséről lesz szó, valamint arról, hibáztak-e a magyarok a történelmi csata előtti napokban.

A magyar történelem időegységre vetített legtöbb bűnbakját és hibás döntését minden bizonnyal a mohácsi csata környékén találjuk – a Jagellók alkalmatlanságától kezdve az ütközet előtti hanyagságon át nemességünk távolmaradásáig hosszú a lista. Legalábbis akkor, ha a ma élő köztudatból merítünk, történészeink ugyanis sorra cáfolták, cáfolják a dogmává merevedett tévhiteket. Mi is ezt tesszük a mohácsi csatát bemutató sorozatunkban, a legutóbb épp az ütközet előtt bevezetett árstopról és II. Lajos egyéb intézkedéseiről volt szó. A folytatásban Dr. B. Szabó János történésszel, hadtörténésszel, a Budapesti Történeti Múzeum tudományos munkatársával a török híres akciórádiuszáról, Szulejmán váratlan, Dráván történt átkeléséről beszélgettünk, illetve arról, milyen igazságtartalommal bír az örök vád, miszerint minden másként alakul, ha a magyarok megakadályozzák a törökök átjutását a folyón. Utóbbira egyébként leginkább egy kérdéssel adhatjuk meg a választ: mégis hogyan kellett volna?

B. Szabó János történész
Varga Jennifer / 24.hu B. Szabó János történész.
A cikk tartalmából

Cikkünk folytatásából többek között kiderül:

  • hogyan lehetett volna megakadályozni a Dráván történő átkelést;
  • mennyire lett volna sikeres egy ilyen akció;
  • az oszmánok meglepően nagy katonaságot tudtak mozgatni;
  • Szulejmán napokig vergődött a ködös, mocsaras semmiben;
  • mit jelent az oszmánok akciórádiusza, és hogyan lépték át a határait;
  • illetve miért volt kulcsfontosságú, hogy milyen utat használ a hadsereg.
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