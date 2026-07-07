Nyugaton forróság, északon hidegfront: mi jut Magyarországra?

Hétfőn Pest megye több pontján is jelentősebb csapadékot hoztak a záporok és zivatarok: néhol rövid idő alatt 15 milliméter eső is lehullott. Az aszályhelyzet szempontjából ez azonban továbbra is kevés: a csapadék csak kisebb területeket érintett, és leginkább a talaj felső rétegét nedvesítette át – írja az Időkép.

Felmerülhet a kérdés: mire számíthatunk a következő napokban?

Az előrejelzések szerint úgy néz ki, a hét hátralévő részében sem számíthatunk országos, kiadós esőre. A szerdán érkező hidegfront is csak csapadékot hozhat, legfeljebb lokálisan hullhat 10 milliméter eső. Így hazánk túlnyomó részén továbbra is marad a közepes vagy nagyfokú mezőgazdasági aszály.

Két szék között

Az, hogy hazánkban nincsenek nagy esőzések, többek közt annak a következménye, hogy a csapadékot adó frontok és ciklonok többnyire tőlünk északra vonulnak el. A hozzánk érkező hidegfront és annak ciklonja is inkább Lengyelországban, a Baltikumban, valamint a Kelet-európai-síkság térségében hozhat kiadósabb esőt.

Eközben Nyugat-Európában forró, száraz idő várható.

A Kárpát-medence a két régió között helyezkedik el: nem marad teljesen szárazon, de a nagyobb, kiadós esőzések továbbra is elkerülik. Változás pedig egyelőre nem látszik, mivel nem körvonalazódik olyan átrendeződés Európa időjárási rendszereiben, amely kiterjedt, jelentős csapadékkal kecsegtetne térségünkben.