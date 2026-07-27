Több millió ember halhat meg Elon Musk és Donald Trump döntése miatt

A Trump-adminisztráció, Elon Musk vezetésével 2025 elején bejelentette az Egyesült Államok kormányától érkező összes külföldi segély 90 napos befagyasztását. Ezt követően több ezer szerződést felbontottak, ami kisvártatva az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének (USAID) 2025 júliusi végleges feloszlatásához vezetett. Ennek pedig rendkívül súlyos következményei vannak már most, és még súlyosabbak lehetnek a friss kutatások szerint, írja az IFLScience.

Habár a világ leggazdagabb embere, aki akkoriban Kormányzati Hatékonysági Minisztériumot (DOGE) vezette, azt mondta, a döntés hatásait eltúlozták, valójában úgy tűnik, a helyzet elképesztően súlyos: több millió HIV-fertőzött maradt ellátás nélkül, és a mostani, Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló ebola-járvány is szoros összefüggésben áll a milliárdosok döntése miatt elkaszált programmal.

A hatás szinte azonnali volt

A Columbia Egyetem kutatói részletesen megvizsgálták, hogy az Egyesült Államok 2025-ös külföldi segélyeinek befagyasztása mit okozott globálisan. A tanulmány szerint a lépésnek azonnali hatása volt az egészségügyi és humanitárius rendszerekre világszerte, leginkább a szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatások, a HIV-kezeléshez való hozzáférés, és a beutaló hálózatok összeomlása terén.

A leginkább érintettek a már amúgy is kiszolgáltatott csoportokhoz tartoztak, beleértve a nőket, lányokat, az LMBTQ-embereket, a szexmunkásokat, a HIV-fertőzötteket és a migránsokat.

Az Egyesült Államok kormánya évtizedek óta a világ legnagyobb külföldi segélyezője, amelynek nagy része alapvető egészségügyi szolgáltatásokat finanszíroz. A külföldi segélyek 2025-ös megszüntetése éppen ezért sokkhatást eredményezett, amely feltárta a globális egészségügyi finanszírozás és irányítás strukturális gyengeségeit

– mondta Sarah Branoff, a Columbiai Egyetem munkatársa.

A serdülők elvesztették a hozzáférést az évek alatt kiépített családtervezési, szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz. A várandós nők terhesgondozás nélkül, a fiatal lányok fogamzásgátlási megoldás nélkül maradtak, azok a közösségek, amelyek nehezen kivívott eredményeket értek el a HIV-fertőzés csökkentésében, most újra veszélybe kerültek

– jelentette ki Julia Kosgei, a tanulmány társszerzője, egy kenyai stratégiai csoport társalapítója és egészségügyi vezetője, aki szerint a kutatás megmutatja, hogy ami több ezer mérföldnyire politikai döntésnek tűnik, az Kenyában, és a többi fejlődő országban élet-halál kérdés.

Több tízmilliós halálozás sem kizárt

Ez a kutatás inkább a valóéletbeli változásokat mutatja be, mint a számokat. Korábbi kutatások azonban felfedték, hogy az USAID által támogatott programok 2001 és 2021 között 92 millió életet mentettek meg világszerte, köztük több mint 30 millió öt év alatti gyermeket.

Ezen programok nélkül a szakértők számításai szerint 2030-ra 14 millió elkerülhető haláleset válhat valósággá.

Egy frissebb, májusi jelentés a The Lancet Global Health folyóiratban még drasztikusabb képet fest: e szerint amennyiben a külföldi segélyek megvonása ugyanígy folytatódik, akkor 2030-ra akár 22 millió elkerülhető halálesetet is megtörténhet, beleértve 5,4 millió öt év alatti gyermek halálát.